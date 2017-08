Szegedi lány a Miss Balaton 12 döntős szépsége között

Még néhány nap és kiderül, ki lesz idén a Miss Balaton királynője. A 12 gyönyörű döntős lány, köztük a szegedi Kórik Laura augusztus 19-én este Balatonfüreden mutathatja meg magát a zsűrinek, de addig is bárki kiválaszthatja kedvencét, és egy applikáción keresztül leadhatja szavazatát. A legtöbb voksot gyűjtő versenyző a finálén veheti majd át a közönségdíjasnak járó nyereményt.

A 12 döntős már Balatonfüreden készül a mindent eldöntő megmérettetésre, ahol többek között Horváth Éva, Lipcsei Betta, Marton Adrienn, Epres Panni, Dukai Regina, Iszak Eszti, Magony Szilvi és Seres Attila is segíti őket. A felkészítő tábor egy divatfotózással vette kezdetét hétfőn és kedden, ahol Ajkai Dávid kamarája előtt álltak modellt a versenyzők. A fotókat most a nagyközönség is megnézheti, sőt szavazhat is a versenyzőkre, ezzel is hozzá segítve kedvencüket a 100 000 forintos utazási utalvánnyal járó közönségdíj elnyeréséhez.

A Facebook szavazás ezen a linken érhető el. Augusztus 19-én este a www.missbalaton.hu oldalon és a Miss Balaton Facebook oldalán is élőben követhetik majd a show-t.