Szegedi lány az éden-realityben: a rosszindulatú emberek miatt menekült Balira

Párkereső reality show indul ma este a VIASAT3-on. Az Exek az édenben szereplőinek Bali szigetén nemcsak a játékos feladatokkal, hanem saját múltjukkal is szembe kell nézniük, hiszen a három fiúhoz és három lányhoz hetente érkeznek új játékosok – minden alkalommal valamelyikük exe.A kezdő csapatban, a mai napon máris egy szegedi játékossal találkozhatnak a nézők. A 19 éves Dubela Dia már a műsor előtt nagy érdeklődést váltott ki. Mi is megírtuk róla: szexmániásként kezd neki a párkereső játéknak. Ráadásul erről orvosi papírja is van - Túl sok hormon termelődik a szervezetemben – magyarázta a lány. – Ezt el lehetne nyomni persze gyógyszerekkel is, én azonban inkább a természetes módszert választom. Tudom, hogy emiatt máris escortlányként lettem megbélyegezve, illetve rámaggatták még a pasifaló jelzőt is, ám egyik sem vagyok. Egyébként a sok negatív vélemény mellett láttam egy pozitív kommentet is – mondtam, hogy azt majd bekeretezem.Dia modellként dolgozott egy időben, illetve szépségversenyeken indult. A borászattal is elkezdett foglalkozni, ám amikor kiderült, hogy szerepelhet a műsorban, felmondott munkahelyén. – Azt gondolom, ha az ember egyszer kap egy olyan lehetőséget, ahol a határait tudja feszegetni, élnie kell vele – magyarázta. Balira azonban nem csak emiatt akart elutazni. – Szegeden engem nem szeretnek, sok a rosszindulatú ember. Egyfajta menekülés is volt ez, illetve hogy megmutathassam: nem foglalkozok mások véleményével.Hogy pontosan mibe vágott bele, azt Dia sem tudta, amikor igent mondott. – Azt mondták, hogy Indonéziába megyünk és ez elég volt – nevetett. – Aztán persze, amikor kiderült, hogy jönnek az ex párkapcsolataink is, nem voltam annyira boldog. Hiszen ki örül, ha valaki olyannal kell találkoznia, akivel már szakított? De pont ennek köszönhetően lesznek izgalmas fordulatok a műsorban.A szegedi lány azt mondja, a műsor előtt már kialakult negatív vélemények ellenére családja kiáll mellette és büszkék rá. – Ők ismernek legjobban és tudják, milyen vagyok – tette hozzá.És hogy milyen párt keres Dia? Úgy fogalmazott, ha valakivel együtt van, az legyen rá nagyon büszke és viselje úgy, mintha egy korona lenne. Az irányító férfiakat szereti az ágyban, gyengéje a tetoválás, a borosta és az ing. Viszont nem egy érzelgős típus: senki előtt nem mutatja ki a fájdalmát és saját bevallása szerint nem is sír mások előtt. Hogy ez így lesz-e majd a műsorban is, mától kiderül.