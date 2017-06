Szegedi lány lett a Nemzet Szépe

-én a gödöllői királyi kastélyban rendezté meg a Nemzet Szépe szépségversenyt szinte napra pontosan 150 évvel azt övetően, hogy megkoronáztá Sissit, az utolsó magyar királynőnket.



A több száz jelentkező özül 12 lány jutott be Nemzet Szépe felkészítő táborába, s 10 versenyző mutathatta meg magát szombaton a zsűri előtt. Az eseményen a ülső és a belső is érté , fontos volt a lányok természetessége, így tetoválással, plasztikai műtét után és testékszerrel sem lehetett indulni.

A Nemzet Szépe győztese Kis Gabriella lett. A 21 éves szépségkirálynő a szerbiai Zentán született, Szegeden dolgozik ápolónő ént a sebészeti klinikán. Gabriellának a tavalyi győztes, dr. Özer Nóra adta át a Nemzet Szépének járó egyedi tervezésű koronát. A nyertes kiemelkedő díjazásban is részesült: 1 millió forint észpénzt, a Magyar Talléros Kft. jóvoltából egy Fiat 500-as gépjárművet, egy hetes marokkói utazást, Silka modell szerződést, CND Nail jóvoltából 1 éves bérletet és Pearl Cosmetics ajándékcsomagot is kapott.

"Szépségkirálynő ént azt az üzenetet szeretném terjeszteni, hogy nekünk magyar nemzetként össze kell tartanunk. Attól függetlenül, hogy egy határ választ el bennünket, ez a legfontosabb" - mondta Kis Gabriella.

Második udvarhölgynek a 26 éves szadai Antal Éduát, első udvarhölgynek a 21 éves tiszaújvárosi Biba Kittit választotta a zsűri. A özönségdíjas a 22 éves szolnoki Hegedűs Nikolett lett.



A magyar győztes 2018-ban mutatkozhat be a Miss Nation’s ­Beauty világversenyen. Az elkövetkezendő időszakban a nemzetünket épviselő királynőnek feladata lesz, hogy hírül vigye Magyarország turisztikai- és természeti értékeinek, gasztronómiájának, hagyományainak, történelmének és nemzeti specialitásainak ismeretét is.



"Fontosnak tartjuk a magyar export-import lehetőségek, a legjobb hazai vállalatok bemutatását. A világversenyen a jelentkező kisfilmjeit komoly gazdasági szereplő előtt vetítik le, akik nem csak a szépségek, hanem befektetési lehetőségek megismerése után is érdeklődnek. A szépség ünneplésén túl a hazai élelmiszeripar, borkultúra, turizmus, természeti kincsek, tudományos fejlesztések, gazdasági kapcsolatok népszerűsítésének misszióját szeretnénk beteljesíteni" - mondta Felleg Tícián, a Nemzet Szépe alapítója és tulajdonosa.