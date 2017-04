Szegedi lányt vitt táncba a hollywoodi filmsztár, Jamie Foxx - videó

Az Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színész, Jamie Foxx világhírű kollégáihoz, Jude Lawhoz, Harrison Fordhoz vagy éppen Bruce Willishez hasonlóan imádja Budapestet, ahol január vége óta forgat. A napokban az éjszakai életbe is belekóstolt és igazán táncos lábúnak bizonyult: az M1 szegedi születésű tudósítóját, Boldizsár Katát is alaposan megforgatta Katát egyébként "könnyű táncba vinni", gyerekkorában éveken át néptáncolt. Egy Facebookra feltöltött videó szerint a sztár nagyon jól érezte magát, miközben körülette mindenki a "Hosszú, fekete haj, de sukár ez a csaj"-t énekelte. Kata elmondta, hogy Jamie roppant közvetlen volt, mindenkivel szívesen fotózkodott, nem vette magát körbe biztonságiakkal. Szolidan borozott és igen jól érezte magát, a Megtalállak még című sláger refrénjét hallás után énekelte a bulizókkal és hajnalban még énekelt is Rakonczai Imrével, zeneszerző-szövegíróval.Ami az itteni munkáját illeti: a Magyarországon január 23-tól forgó Robin Hood: Origins-ben Foxx alakítja Kicsi Johnt, Bono lánya, a Kémek hídjából ismert Eve Hewson lesz Marion, a legutóbb a Zsivány Egyesben szereplő Ben Mendelsohn is játszik a filmben, a címszerepet pedig a Kingsman: A titkos szolgálat Tökijeként megismert Taron Egerton kapta. Skarlát Will szerepében pedig a lányok nagy kedvence, A szürke ötven árnyalatával világhírűvé vált Jamie Dornan tűnik fel.