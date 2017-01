Szegedi mintát ajánl az országnak Botka

– Milyen év lesz 2017? Orbán Viktor szerint a lázadás éve – indította a Közéleti Kávéház évadnyitó beszélgetését Kozó Attila, a Szeged Televízió főszerkesztője, aki aktuálpolitikáról, az idei szegedi költségvetésről és a fejlesztésekről kérdezte Botka Lászlót a városháza zsúfolásig telt dísztermében.A polgármester képtelennek nevezte a miniszterelnök állítását, majd arról beszélt, hogy tavaly megalapozták a fejlesztéseket, és 2017 az építkezés éve lesz Szegeden, ahol jelenleg is 104 beruházás zajlik. – Politikus vagyok, és az a dolgom, hogy politizáljak. Elsődlegesen Szeged fejlődését szolgálom, de felelősséget érzek a jövőért, és hiszek az európai, demokratikus Magyarországban. Nem az országos politikát akarom Szegedre bevonni, hanem a szegedi mintát szeretném az országnak ajánlani – válaszolta a szocialista politikus a miniszterelnök-jelöltségével kapcsolatos kérdésre. Szerinte ma a magyarok többsége joggal érezheti magát kiszolgáltatottnak. Botka úgy vélte, a hatalom mindenkivel elbánik, most például a civil szervezeteket akarja ellehetetleníteni.– Miközben több milliárd forint közpénzből már a vízcsapból is az folyik, hogy Magyarország erősödik, minden szomszédos ország elhúz mellettünk – mondta a polgármester. Szerinte a kormánynak nincs kétharmados támogatottsága, mert a választók egyharmadának szavazatával nyertek választást a magukra szabott törvények szerint. – Az nem lenne normális, ha Orbán Viktor nem jönne el Magyarország egyik legnagyobb és legmeghatározóbb városába – válaszolta a kormányfői látogatás kapcsán. Szerinte közös érdek, hogy az ország fel tudja használni az uniós forrásokat, amelyekből Szeged nyerte a legtöbbet a magyar nagyvárosok közül – több mint 300 milliárd forintot – az előző uniós ciklusban. Hogy miről tárgyalnak hétfőn Szegeden a miniszterelnökkel? A 40 milliárdos új, közúti-vasúti Tisza-híd építéséről, a lézerközpont mellé tervezett 200 hektáros ipari-technológiai parkról, valamint az új, hatmilliárdból épülő uszodáról, mert – ahogy fogalmazott – a futballt saját hatáskörében megoldja a kormány.– Milyen év lesz 2017? – tette fel a végén ismét a kérdést Kozó Attila.– Küzdelmes, mozgalmas, de szép év – válaszolta Botka László.Botka László beszélt a 2017-es szegedi költségvetésről is. Idén 51 milliárdból gazdálkodhat Szeged. 25,5 milliárd forintot a város működtetésére, a másik felét fejlesztésekre fordítják. Tizenhárom milliárd forint bevételt terveznek a helyi adókból, de a lakosságnak továbbra sem kell például az ingatlana után adót fizetni, szemben más városokkal. Új elem a költségvetésben, hogy létrehoznak 500 millió forinttal egy béremelési alapot.