Szegedi morzsák - 50 évvel ezelőttről

Ketten beszélgetnek

A Kárász utca az 1960-as években.

Épp ötven éve, 1968. január 17-én Morzsák címmel jelent meg a Délmagyarországban Jenő István alábbi írása.– Képzelje, a napokban bemegyek az Állami, illetve most már Centrum Áruházba, s látom, hogy még mindig tart a karácsonyi ajándékok kicserélgetése.– Mit csodálkozik ezen? Hiszen ez mindig így volt...– Igen ám, de eddig nem az új mechanizmus...– Az igaz, de azelőtt is úgy volt, hogy a kicserélt áru a kicserélendőnél vagy olcsóbb, vagy drágább volt.– Igaza van. Nekem is vett a feleségem egy csíkos zoknit, amit egy simára cseréltem ki és ráfizettem.– No, látja, így lesz ezzel mindenki. A zsebkendő nyakkendőre, a kalap kalocsnira, a hasfűző kombinéra, a hintaló szputnyikra, Andersen Thury Zsuzsára, Németh László Chaplinre cserélődik, és végül mindenki azt kapott ajándékul, ami szeretett volna, és nem azt, amit meglepetésnek szántak.

A szénhordók „borravalója"

Egy csók és más semmi

Szenet lapátol két ember egy régi üzlethelyiségben elhelyezett hivatal utcára nyíló pinceablakánál. Meg-megállnak, belesercintenek a tenyerükbe, hogy ne csússzon a lapát, majd szépen, tempósan tovább hányják a szenet. Egyszerre csak az irodaajtón kilép egy csinos nő, a kezében fényes tálcán két csésze feketekávéval és odakínálja a két szenes embernek.– Tessék! – mondja –, fogyasszák el.Az idősebbik ember megszólal:– Nagyon köszönjük, de ugye, nincsen benne rum?– Nincsen, csak cukor – feleli a kis tisztviselőnő.– Akkor jó. – No, gyere komám – mondja a fiatalabbnak –, igyuk meg. Ez a borravaló, amit feketén kapunk.Lehörpintik, megtörlik a szájukat karjukkal, mintha pálinkát kaptak volna.A napokban, amint a Kárász utcán végig sietek a havas-szeles hidegben, szembe jön velem egy fiatal nő és egy férfi, aki a nőt átkarolva tartja. Amint közel érnek hozzám, máris átvágnak a másik oldalra. Utánuk nézek, és látom, hogy a férfi magához húzza a nőt és úgy istenigazában megcsókolja. Ekkor ismertem meg őket. Nem gimnazisták és nem is egyetemisták voltak, mint akiktől ilyesmit nyakra-főre látni az utcán nappal és este is, – hanem felnőttek és – házastársak. Hogy mit meg nem ér az ember?! Már a házastársak is csókolóznak fényes nappal az utcán...