Szegedi művész a Forbes listáján

Az amerikai Forbes magazin összeállította 2017 legbefolyásosabb 30 alatti vállalkozóit több kategóriában, kontinensekre bontva. A lista több kategóriában, kontinensekre bontva készült. A 2017-es gyűjtésbe több magyar is felkerült: média kategóriában Jentetics Kinga, a PublishDrive társalapítója, a kereskedelem kategóriában Lászlóffy Vivien az ÁERON divatcég ügyvezető igazgatója, művészet kategóriában pedig a szegedi születésű, 27 éves Schwéger Zsófia.



Schwéger Zsófia öt évig az Amerikai Egyesült Államokban élt, most Londonban lakik. Műveiben otthonát mutatja be, személyes hangvételben - írja a forbes.hu. 2016-ban mutatta be műveit először önálló kiállításon a Griffin Galériában, ugyanebben az évben a Bloomberg kortársakat gyűjtő listájára is felkerült, több díjat is nyert.



“Nem ismertem a többieket a listáról korábban, most kezdünk ismerkedni. A >>glocal<< kifejezést emelték ki a művészeti csoportban szereplőkkel kapcsolatban, mint a rájuk (ránk) legjellemzőbb közös tulajdonságot, ami a munkákban is megjelenik. Hogy mindenki nagyon erősen kötődik a szülőhelyéhez, és a helyhez, ahol él és dolgozik, ugyanakkor ezeknél a határoknál távolabbra tekint." – mondta Zsófi a forbes.hu-nak. A művész honlapjának címoldalán az első projekt címe Sandorfalva, Hungary.