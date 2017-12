Szegedi művész a nemzetközi karmesterverseny mai döntőjében: Cser Ádám frenetikus koncertet szeretne

Cser Ádám már csak a döntőre koncentrál. Fotó: Felvégi Andrea

A nemzetközi karmesterverseny döntőjében is izgulhatunk egy szegedi születésű művészért: Cser Ádám karmester, zeneszerző ma este a pécsi Pannon Filharmonikusokat vezényli a Maestro Solti utolsó fordulójában.– Sorsoláson dőlt el tegnap este, hogy melyik művet fogom vezényelni a döntőben – mondta el Cser Ádám, a középdöntő győztese. – Az előre ismertetett hat darab közül a lehető legjobbat kaptam. A verseny során a legnagyobb nehézséget a hosszú, feszült várakozás jelenti – mintha egy pályaudvaron állna addig az ember, és nem tudná, melyik a megfelelő út, melyen el kell indulnia.Most már minden idegszálával egy feladatra koncentrálhat Cser Ádám is: a ma esti döntőre a pécsi Kodály Központban, ahol élőben és szombaton a televízió képernyője előtt is drukkolhatnak neki.

– Egy frenetikus koncertet szeretnék adni, erre gyűjtöm az erőt – fogalmazta meg az utolsó fordulóra kitűzött célját. – A Pannon Filharmonikusokkal ebben a felállásban még nem dolgoztam együtt, 2009-ben vezényeltem egyszer a zenekart édesapám, Cser Miklós helyett. Ma este azt szeretném, hogy érezzem, jön velem a zenekar, és felemelem a közönséget – egy igazi élményt.A Filharmónia Magyarország szervezte Maestro Solti verseny döntőjébe Cser Ádámon kívül még öten jutottak: Azis Sadikovic (Ausztria), Nimrod David Pfeffer (Izrael), Shoji Haraguchi (Japán), Leonardo Sini (Olaszország) és a közönségszavazatok alapján Dobszay Péter.– Nem jelent pluszstresszt, hogy rögzítik, ahogy vezénylek, hiszen sokat dolgozom nagy nyilvánosság előtt, ráadásul a koncert eleve maximálisan felfokozott állapotot jelent – árulta el a művész, aki a miskolci teátrum zeneigazgatója, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar karmestere. – Viszont érdekes visszanézni magam vezénylés közben – jó hatással van rám.A mai pécsi döntőt szombaton adják le az M5-ön, a verseny díjátadóját és a gálakoncertet pedig 30-án láthatják a tévénézők.