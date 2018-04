Szegedi papucsok a Műcsarnokban

Az újragondolt szegedi papucs a Műcsarnokban. Fotó: Hont Angéla

Az anyaország és Erdély számos tájegységéből csaknem 500 népi kézművesmester és iparművész mintegy 3500 munkáját felvonultató Népművészeti Nemzeti Szalon kiállítása Budapesten, a Műcsarnokban tekinthető meg augusztus 20-áig. A tárlat az elmúlt öt év legkiválóbb teljesítményeit vonultatja fel, azzal a céllal, hogy megmutassa: a népművészet a 21. században is élhető és szerethető.Attalai Zita és Sallay Tibor 2016 óta dolgozik együtt, céljuk a fél évezredes hagyománnyal bíró szegedi papucsot a 21. század kihívásainak megfeleltetni. Az alkotópárosra és terveikre tavaly már a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégium kurátorai is felfigyeltek, és egy 20 párból álló mintakollekció elkészítését támogatták.A Szegedi Papucsért Alapítvány közleménye rámutat: ebből a sorozatból látható több munka is a kiállításon, amely elismerés és egy fontos visszaigazolás arra, hogy a szegedi papucs megújításának gondolata és az abból megszületett alkotások a kritikus szakma által elismerésre méltók.