Szegedi repülőnapok: megérkeztek az első hőlégballonok - fotók, videó

Megérkeztek az első ballonok a nemzetközi versenyre. Fotók: Frank Yvette

Igaz acsak pénteken kezdődnek, ám aindulói már hamarabb kezdik a versengést. Báló Tamás, a Szegedi Repülőtér vezetője arról tájékoztatott, hogy 6 országból mintegy 30 csapat nevezett a megmérettetésre. Ennél azonban több ballon népesíti majd be az eget, vannak ugyanis, akik versenyen kívül szállnak a magasba, és úgy követik a mezőnyt.A leggyakoribb hőlégballontípusokat 2500 köbméternyi meleg levegő emeli magasba, ezen a nemzetközi versenyen a maximális ballonméret 3000 köbméter. A szegedi égbolton szerdán reggel megjelent ballonosok már a versenyre hangoltak, azt próbálták kitapasztalni, hogy egy adott magasságban milyen szélirány a jellemző. Báló Tamás elmondta, bár minden az időjárástól függ, a tervek szerint pénteken napnyugta előtt a repülőtérről is felszáll a mezőny, akkor várható, hogy a város felett a legtöbb hőlégballont láthatjuk.Aki hőlégballonokat szeretne látni, érdemes a repülőnapok facebookos oldalát néznie, ugyanis a reggeli eligazítások után ott jelzik, hogy pontosan hol is emelkednek az égbe a ballonok.