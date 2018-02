Szegedi startup vállalkozás digitalizálja a világ üvegházait: 5 másodpercenként néznek rá a chilei ültetvényre

Újszászi András (világos ingben) kollégáival a világ üvegházaiból beérkező adatokat figyelik.

Fotó: Frank Yvette

Az agrárinformatikai fejlesztésekkel foglalkozó Gremon Systems Zrt.-ről másfél éve már írtunk (2016. augusztus 22.: Okos növényházakat fejlesztenek a világpiacra). A szegedi és budapesti irodával is rendelkező cég főként külföldi, magas technológiai szintű üvegházakba tervez informatikai rendszereket, de hazánkban is lefedték már ezt a piacot.Újszászi András fejlesztési vezető és csapata megoldást keresett az üvegházakban is jelentkező problémára, a megbízható munkaerő hiányára.Az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének haladó szellemű oktatóival együttműködve meg is született egy, a dolgozókat motiváló szoftver. Ez volt a kezdet, azóta nagyon messzire jutottak. Az üvegházi terminálba mágneskártyával bejelentkező alkalmazott a világon mindenütt saját nyelvén láthatja aznapi teendőit – az internetalapú, mobilról is elérhető rendszer bármikor fejleszthető.

A legnagyobb adatmennyiség

Megkérdezik a növényt, mire van szüksége

A Dobos kertészet üvegházában is látszik a digitális gondoskodás eredménye.

– Több száz eszközünk van a világban, ahonnan öt másodpercenként érkezik új információ, amit tárolunk, elemzünk, és a Big Data adatfeldolgozással azt is észrevesszük, amire az ember képtelen – mondja a szakember, hozzátéve, kertészeti szektorban nincs a világon másnak ekkora adatmennyisége. A felhasználóknak valós idejű tanácsokkal szolgálnak, valós idejű technológia támogatást nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy 4-5 óra adatait lefuttatva „rá tudnak szólni" egy dél-amerikai üvegházra, hogy öntözni kellene.Mindez szoros összefüggésben van mérlegrendszerükkel, amivel lényegében megkérdezik a növényt, mire van szüksége. Annak tömegét, növekedését összevetik egy adott időszak páratartalmával, a napsütésével, és ehhez igazodva folyamatosan változtatható az öntözési, szellőztetési stratégia.– Újdonság, hogy nem a környezetből, hanem a növény növekedéséből fejtjük vissza az okokat, így pontosabb eredményre juthatunk – mondja Újszászi András. A Trutina növénysúlymérés egy önálló, teljesen független rendszer, amely bármilyen üvegházba beszerelhető.

Fantáziát látnak benne a befektetők

Lengyelországtól Chiléig

Nem csoda, hogy a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő is fantáziát látott a növényházi döntéstámogató rendszerek fejlesztésével, illetve gyártásával foglalkozó Gremonban, és nemrégiben 400 millió forint értékű befektetési megállapodást kötött a céggel.– Volt már egy első körös befektetésünk, három évvel ezelőtt a Wallis-csoport egyik alapja találta érdemesnek a céget arra, hogy pénzt tegyen bele – mondja Újszászi András, hozzátéve, a mezőgazdaságba kevés alapkezelő akar pénz kihelyezni. Akkor is 400 millió forintot kaptak, ami nagyon fontos volt az induláshoz.A cég az elmúlt években sikeresen jelent meg egyebek között Lengyelországban, Spanyolországban, Hollandiában és Finnországban, de ott vannak Ázsiában és a tengerentúlon – például Kanadában vagy Chilében – is. A Gremon a korábbi évekhez hasonlóan 2017-re is megduplázta éves árbevételét, a további fejlődéshez pedig érdemi segítséget nyújt a Hiventures biztosította friss tőke. Az alapkezelő legnagyobb növekedési csomagját kapták, ehhez csak azok juthatnak hozzá, akik már bizonyítottak. A fejlesztési vezető szerint ezzel együtt nagy a bőség a piacon, akinek van egy jó ötlete, könnyebben talál rá pénzt, mint korábban.