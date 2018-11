Szegedi színész is játszik a sikersorozatban: Borovics Tamás roma építési vállalkozóként tűnt fel az Aranyéletben

Borovics Tamás azt mondja, szakmailag is sokat tudott profitálni a forgatásból. Fotó: Kuklis István

Kevés olyan magyar sorozat van, mely akkora médiavisszhangot váltott ki, mint az Aranyélet, melynek most indult harmadik évadát különösen nagy érdeklődés övezte. Aki megnézte a három héttel ezelőtti premiert, egy ismerős arcot is felfedezhetett a szereplők között. A Miklósi klánhoz pénzével és hatalmával közel férkőzni vágyó roma építési vállalkozót ugyanis egy szegedi színész, Borovics Tamás alakítja.- Azt mondják, a színészi pályán 15 százalékban számít a tehetség, minden más időzítés és szerencse dolga. Nekem egy 20 éves barátság és egy temetés kellett ahhoz, hogy felmerüljön a nevem egy új szereplő megformálása kapcsán - mesélt arról Borovics Tamás, hogyan került a produkcióba. - Még Gyulán ismertem meg két évtizede azt a hölgyet, aki asszisztensként dolgozik most az Aranyéletnél. Amikor egy kolléga búcsúztatóján nemrégiben újra találkoztunk, megkérdezte, volna-e kedvem ehhez a dologhoz.A szegedi színész több castingon is részt vett, végül valóban őt választották a szerepre. Kiemelt mellékszereplőként közel 10 napot dolgozott a stábbal, és azt mondja, csak pozitív élményekkel gazdagodott. - Szerepeltem már nagyjátékfilmben és tévéjátékban is, de ez teljesen más volt. Ez egy nagyon magas szintű produkció volt, ahol mindenre odafigyeltek. Voltak például emberek, akiknek az volt a munkájuk, hogy a színészeket segítsék. Nem nekem kellett azzal foglalkoznom, hogy van-e érvényes parkolójegyem, vagy hol találok hideg ásványvizet, de még azért is rám szóltak az öltöztetők, hogy ne vegyem el a munkájukat, ne cseréljek ruhát egyedül.Borovics Tamás hozzátette: szakmailag is sokat tudott profitálni ebből a forgatásból. - A filmezés és a színházi színészet teljesen más stílusú játékot követel meg, amiben a sorozat főszereplői már rutinosak. Nekem nyilván még sok ilyen produkcióban kellene dolgoznom, hogy megtanuljam, de ezt itt profi körülmények között tehettem meg. És a visszajelzések alapján sikerült is jó benyomást tennem, hiszen a rendezővel azóta már forgattam egy előzetest egy másik filmmel kapcsolatosan.Arra a kérdésre, vállalna-e máskor is filmes szerepet, ha az Aranyélet kapcsán a felkérések száma most megnőne, Borovics Tamás azt mondta, természetesen, amennyiben ezt össze tudja egyeztetni színházi munkáival. - Vidékről azért ez mindig sokkal nehezebb - tette hozzá.Bár az HBO online oldalán akár egyben is megnézhető a teljes sorozat, aki ragaszkodik a heti rendszerességhez, vasárnaponként láthatja a csatornán a legújabb évadot, míg a korábbiakat a TV2 vetíti. Borovics Tamás elárulta: ő a nyers változatot már nyáron látta, és mivel nem szereti magát visszanézni, nem tervezi, hogy újra leül a sorozat miatt a tévé vagy a számítógép elé. - A végeredményt viszont számomra is jó érzés volt látni, büszke vagyok rá, hogy részese lehettem ennek a produkciónak.