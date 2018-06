Szegedi tanárnőt is díjaztak

Az Ericsson Magyarország Kutatás-fejlesztési Igazgatóság 1999-ben alapította az Ericsson-díjat. Céljuk az volt, hogy elismerjék azoknak a közoktatásban részt vevő pedagógusoknak a munkáját, akik akár a kötelezettségeiken felül is tesznek azért, hogy a magyar általános és középiskolai természettudományos képzés a világ élvonalában járjon. A díjat a legelkötelezettebb, alapszintű oktatásban részt vevő, matematikát és fizikát oktató pedagógusok vehették át, akik a „kötelező" tanórákon túl is számos különfoglalkozás alkalmával és egyéb iskolán kívüli tevékenységükkel is segítik diákjaik fejlődését és a tehetséggondozást. Az ez évi nyolc díjazott között volt Soós Edit, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája tanára is, aki a matematika tantárgy népszerűsítéséért kapta az elismerést.A díjakat Éry Gábor vezérigazgató, Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete és Beskid Vilmos kutatási-fejlesztési igazgató adta át a nyolc érdemes pedagógusnak a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében. A díj 1999-es alapítása óta immár 210 matematika- és fizikatanár vehette át az elismerést, így az új nyertesek is egy valóban érdemes társaságba csatlakozhattak.Soós Edit, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola tanára Éry Gábor vezérigazgató, Niclas Trouvé svéd nagykövet és Beskid Vilmos kutatási-fejlesztési igazgató társaságában a budapesti díjátadón.