Szegedi török lett tiszteletbeli polgár Kübekházán

Akik példát adnak



A falunapon két közmunkás, Balog Pál és Balogh István, valamint Németh István buszvezető kapott Kübekházáért díjat. Molnár Róbert polgármester elmondta, az elismerést azok kaphatják meg, akiket a képviselő-testület egyhangúlag támogat. A cél: példákat adjanak a közösségnek, hogyan lehet odaadóan, alázattal dolgozni és élni a hétköznapokat. Az idei díjazottak is jó példák erre: egy mohamedán férfi, aki szeretetből ad mintát a keresztényeknek, a buszvezető a vezetőknek, a közmunkás a közszolgáknak állíthat példát.

Mustafa és Piroska hetente csak két napot van Kübekházán, de már szerves részei a falu életének.

Fotó: Török János

– Meghatódtunk és együtt sírtunk, amikor a polgármester úr bejelentette, hogy tiszteletbeli polgárokká fogadnak bennünket. Az a szeretet, amit ez kifejez, többet ér minden vagyonnál – fogalmazott Tan Enver Mustafa. A török férfi és magyar felesége, Piroska szombaton, a falunapon vehette át elismerését az önkormányzattól. A szegedi házaspár hetente kétszer megy a faluba, a kispiacon árulnak ruhákat, vegyi árut. A polgármester szerint azonban jóval többek egyszerű kereskedőknél.– Az alatt a 6-7 év alatt, amióta hozzánk járnak, összenőttek a faluval – fogalmazott Molnár Róbert. – Mindenkihez kedvesek, beszereznek mindent, amire szükség van, és sokszor még lelki társak is, hiszen sokan vásárlás közben nekik mesélik el gondjaikat. Olyan, mintha a mieink lennének, ezzel a címmel pedig hivatalosan is azzá váltak.Arra a kérdésre, mit jelent az, hogy tiszteletbeli polgárrá válhattak, Mustafa azt válaszolta: valószínűleg azt, hogy jó embernek tartják. A férfi egyébként 27 éve él Magyarországon, azóta a nyelvünket is egészen jól megtanulta. – Nem szeretem a tömeget, Isztambulban abban nőttem fel. Volt egy kis üzletem, ott találkoztam magyarokkal először. Aztán idejöttem, és láttam, hogy ez egy csendes, nyugodt ország, ahol az emberek békében élnek, ezért letelepedtem. Három faluba járunk, Maroslelén és Királyhegyesen is árulunk. A falvakban jó emberek vannak, de kevesen, ezért választottam ezt az életformát – mesélte.

Fotó: Török János

A férfi úgy fogalmazott, nem célja megszerezni a magyar állampolgárságot, nem ezért hagyta el a hazáját. – Isten nem kérdezi, milyen állampolgár vagy, csak azt, hogy egyenes, becsületes ember voltál-e – magyarázta. A mohamedán férfinak így az sem okoz gondot, hogy katolikus környezetben éli mindennapjait. – A vallás azt kérdezi, tudsz-e segíteni a rászorulókon. E tekintetben mindegy, hogy nevezik azt a hitet, amit magadénak mondasz. Így én is tudom gyakorolni a sajátomat.

Nehéz volt elhinni, hogy ezzel a békés és a szeretetet minden elé helyező férfival lehet veszekedni, de Piroska elárulta, 27 év alatt azért nekik időnként sikerült már. – Ő például szereti a hasát, én viszont utálok főzni. Vagy ezen veszekszünk, vagy azon, ha nem állnak élére a ruhák az asztalon, amikor kipakolunk, ő ugyanis ehhez is nagyon ragaszkodik. Egy azonban biztos: soha nem lehetett eltéríteni rossz irányba. Igazi jó ember.