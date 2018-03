Szegedi városi ünnepség: Ma is változást akar az ország!

Március 15-e arra emlékeztet, hogy semmi nem lehet fontosabb a szabadságnál – fogalmazott az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170-ik évfordulóján Szabó Sándor , Csongrád megye 1-es számú választókerületének MSZP-s országgyűlésiképviselő-jelöltje a Klauzál téri díszünnepségen. Emlékeztetett, kevés olyan ünnepe van a magyarságnak, amely sikerekről, győzelmekről szól, de ha egységbe forrt a nemzet, akkor csodálatos dolgokat vittek véghez. Ilyen volt 1848, 1956, 1989, s szerinte ilyen lehet az idei esztendő is, az áprilisi választások miatt. – Április 8-án eldönthetjük, hogy gyermekeink és unokáink milyen Magyarországon fogják leélni az életüket. Eldönthetjük, hogy a békés fejlődés, a szabad, európai Magyarországot vagy a gyűlölködést, a lemaradást, függetlenségünk és szabadságunk végérvényes feladását választjuk-e – fogalmazott a félig megtelt téren.Azt is mondta, nem kell áprilisig várni a változásokig, hiszen már elkezdődött a februári időközi választással Hódmezővásárhelyen, ahol az emberek forradalmat csináltak. – Csongrád megyében, Hódmezővásárhelyen a tavaszi szél vizet árasztott, és ez a váratlan áradás most az egész országot tisztára moshatja. Mert nincs kétségem afelől, hogy az ország és a nemzet szomjazza a változást, ahogyan azt 1848-ban is tette – közölte a szónok.Szabó hangsúlyozta, hiába telt el 170 év az 1848-as forradalom kitörése óta, az akkor megfogalmazott 12 pont követelései ma is épp annyira aktuálisak, mint egykor. – Ez azt jelenti, hogy nekünk, a józan többségnek, igenis dolgunk van. Nekünk kell kiharcolni a változást, mert senki más nem fogja megtenni helyettünk. Február 25-én Hódmezővásárhellyel megindult az olvadás, megkezdődött a változás. Ma március 15-e van, a tavaszi széltől egyre gyorsabban és egyre erősebbé válik az olvadás, április 8-án pedig ha rajtunk múlik, biztosan tetőzni fog az áradás – mondta Szabó Sándor.Az ünnepi programok koszorúzásokkal kezdődtek Szegeden, a Dóm téren Petőfi Sándor, Batthyány Lajos szobránál, majd az Aradi vértanúk terén a szőregi csata emlékoszlopánál helyeztek el koszorúkat az emlékezők. A Klauzál téri díszünnepségen a Szegedi Nemzeti Színház művészei, Fekete Gizi, Pataki Ferenc és Borovics Tamás szavalatát is meghallgathatták az egybegyűltek, a műsorban közreműködött továbbá a Pavane Táncegyüttes, a Fricsay Ferenc Fúvószenekar és a Szegedi Városi Kórusegyesület kórusa.