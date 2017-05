Szegedi végzős szobrász az ország legjobb rajzolója

Romvári Ákos rajzai a háromfordulós versenyben.

– Nem volt fárasztó kétszer négy órát rajzolni, mert ennyit az iskolában is dolgozunk átlagban egy nap – mondta Romvári Ákos. A Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tizenharmadikos tanulója.A végzős szobrász szakos diák a művészeti szakgimnáziumok országos rajzversenyén három feladatban mérte össze tudását a kortársaival. Ákosnak a verseny délelőttjén a tárgyábrázolásban egy sámlira fektetett létrát kellett megrajzolnia négy óra alatt. A kompozíciót még azzal nehezítették, hogy a közepére tettek egy almát. Második feladatként délután egy fiatal, egyetemista korú férfi portréját kellett megrajzolni – szintén négy óra alatt. Másnap aktot kellett rajzolnia hat órában. – Ugyanaz az egyetemista ült modellt kisgatyában, mint akiről a portrét rajzoltuk – mesélte a tömörkényes diák, aki hatvan indulóból lett első. Egy szobrász a rajzversenyen!

Aranyak, ezüstök, bronzok



2014-ben Heim Gréta, a Tömörkény grafikus szakos diákja második lett az országos rajzversenyen. 2015-ben a szobrász szakos Papdi Csilla az országos mintázóversenyen, a grafika szakos Tóth Flóra pedig a rajzversenyen szerezte meg az első helyet. Ekkor a kerámia szakos Gyeviki Hajnal Csillag különdíjat kapott az országos mintázóversenyen. 2016-ban Czakó Petra második lett az országos rajzversenyen, Borda Sára pedig harmadik a mintázóversenyen.

– Ez nem meglepő, hiszen pár éve például Kókai Zsófia grafikus szakos diákunk nyerte meg az országos mintázóversenyt – mondta Bánvölgyi László szobrász. Ákos tanára szerint ez is azt bizonyítja, hogy a Tömörkényben komplex képzést kapnak a diákok, ugyanolyan hangsúlyt kap a mintázás mellett a rajz is, ezért bármilyen versenyen megállják a helyüket. Bánvölgyi hangsúlyozta, nagyon jól szerepelnek a tömörkényes diákok az országos versenyeken, ami az itt tanító művésztanárok érdeme is.Romvári Ákos rajzkészségét már az újkígyósi általános iskolában dicsérte tanára, Gazsó Adrienn, aki a Tömörkényben végzett, és ő is javasolta neki a szegedi iskolát.– A képzőművészeti egyetem képgrafika szakára jelentkeztem, mint ahogy rajtam kívül még százhúszan. Háromfordulós a felvételi. Az elsőből, ahol csak le kellett adni az otthon készült rajzaimat, már továbbjutottam. A másodikban rajzolnunk kell, és számot adnunk a művészettörténeti tudásunkról, a harmadikban van az elbeszélgetés. Az állami finanszírozású képzésre tizennégy embert vesznek fel – magyarázta Ákos, aki tavaly már leérettségizett a közismereti tárgyakból, idén már csak szakmai vizsgát kell tennie. Ehhez faragta tegnap carrarai márványból Leonardo da Vinci domborművét. Ez a vizsgaremeke, amelyet még a héten le kell adnia. Ákos hangsúlyozta, nagy tervei vannak, mindenképpen képalkotással szeretne foglalkozni, és filmek, játékok látványvilágát szeretné tervezni.