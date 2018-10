Szegedi VIP parkolóbotrány: Az első ügyben már bűnösnek mondták ki Botka embereit a bíróságon - reagálások

Az első ügyben már bűnösnek mondták ki Botka embereit a bíróságon



A számos büntetőügy és feljelentés közül, amellyel Botka László kabinetjét gyanúsítani lehet, megszületett az első ítélet: börtönbüntetésre ítélte a Gyula Bíróság az elhíresült szegedi VIP parkolóbérlet-mutyi miatt Botka László alpolgármesterét: Solymos Lászlót, jegyzőjét Mózes Ervint és kabinetfőnökét, Kalmár Gábort.



Mint azt a szegediek tudják, Botka László emberei összevissza osztogattak drága parkolóbérelteket, ezzel pedig 40 milliós kárt okoztak a városnak – mondta ki a bíróság elsőfokú ítéletében.



A Szegedi Fidesz álláspontja az, hogy Mózes Ervin címzetes főjegyzőnek, Solymos László alpolgármesternek és Kalmár Gábor kabinetfőnöknek azonnal, és végérvényesen távoznia kell a szegedi közéletből, mert nem fodulhat elő, hogy büntetőügyben elítélt emberek vezessék a várost és töltsenek be közhivatalokat.



A Szegedi Fidesz ezért felszólítja Botka László polgármestert, hogy azonnali hatállyal mentse fel a munkavégzés alól elítélt alpolgármesterét, címzetes főjegyzőjét és kabinetfőnökét.



Szeged nem lehet az a város, amelyet elítélt bűnözők vezetnek!



Fidesz szegedi alapszervezet

Szegedi parkolási botrány: a KDNP közleménye

A szegedi KDNP nem kívánja kommentálni a független bíróság döntését.

Úgy véljük azonban, hogy az ügy első számú felelőse nem ült ott a vádlottak padján, saját politikai és jogi felelősségét is beosztottjaira, munkatársaira hárította.



Néhány évvel ezelőtt egy elmarasztaló elsőfokú bírósági ítéletet követően a szocialista városvezetés lemondásra szólította fel az érintett önkormányzati képviselőt, mondván, méltatlanná vált választott tisztsége ellátására. Az érintett képviselő előbb a közgyűléstől kapott tisztségeiről, majd képviselői mandátumáról is lemondott.



Ha Botka László helyettese akkor ezt tartotta erkölcsileg helyesnek politikai ellenfelével szemben, akkor most is pontosan tudja, neki mit kell tennie. A saját morális mércéje, a szegedieknek tett esküje és a város érdeke miatt is távoznia kell a közéletből.

Szegeden már próbálkoztak visszahívással



A jobbikos Keresztúri Farkas Csabát az MSZP-s Szondi Ildikó a 2011-es jogászbálon tanúsított botrányos viselkedése miatt szólította fel lemondásra képviselői mandátumáról egy évvel később. A szegedi közgyűlés zárt ülésen szavazott a kérdésben, és nem hívták vissza a képviselőt 2012 szeptemberében. Keresztúri végül 2013 novemberében lemondott, miután a Szegedi Törvényszék másodfokon súlyosbította az elsőfokú bíróság ítéletét és jogerősen 10 hónap, végrehajtásban 1 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte.

Mózes Ervin címzetes főjegyző sajtóközleménye



Elfogadhatatlannak tartjuk a mai ítéletet és fellebbezünk a döntés ellen. Egy koncepciós perben, nyilvánvalóan politikai nyomásra hozták meg a mai döntést, ami ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Nem történt semmi törvénytelenség. A vádat képviselő ügyészség saját maga is igényelt és kapott ingyenes parkolóbérletet. Ahogy ingyenes parkolóbérletet kapott a bíróság és a rendőrség is. A bérleteket rajtuk kívül önkormányzati képviselők, parlamenti képviselők, díszpolgárok és hivatalnokok kapták, akik a városházán dolgoznak, vagy szoros munkakapcsolatban álltak Szegeddel. Olyanért akarnak elítélni minket, amely minden magyar nagyvárosban bevett és törvényes gyakorlat. Olyan gyakorlat, amelynek kizárólagos célja az önkormányzat minél hatékonyabb működése. Döbbenetes, hogy emiatt 2018-ban elítélhetik az embert, bízunk benne, hogy másodfokon tisztességes döntés születik.



dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Botka László sajtóközleménye



Egy koncepciós eljárás áldozatai lettek munkatársaim, a Fidesz már a bíróságokra is rátette a kezét. Így fordulhatott elő, hogy kollégáimat törvénytelen módon, első fokon elítélték. Az ítélet célja, hogy bemocskolják Szegedet és a szegedi városvezetést. Kollégáim az önkormányzat törvényes és eredményes működését biztosították, és most ezért ítélik el őket. A Fidesz évek óta el akarja venni Szegedet a szegediektől, de ezt meg fogjuk akadályozni! Bízom benne, hogy másodfokon helyreáll az igazság, és nem ítélik el jogtalanul, egy mocskos politikai játszma részeként az önkormányzat becsületes dolgozóit.



dr. Botka László polgármester

Az ügyről készült legfrissebb cikkünket a linken olvashatják