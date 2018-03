Szegediek adataival élhettek vissza- csalhattak az ajánlásgyűjtésnél

A lakóhelye szerinti egyéni választókerületi választási iroda vezetőjétől, a jegyzőtől bárki kérhet tájékoztatást arról, hogy mely jelölt ívén szerepelt az ajánlása. Az ajánlóíveket az illetékes választási irodának a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon, jelen esetben július 9-én kell megsemmisíteni, addig az időpontig lehet tájékoztatást kérni az irodától. Ha felmerül az ajánlással visszaélés lehetősége, akkor az érintett a nyomozóhatósághoz fordulhat. A szegedi székhelyű Csongrád megyei 1-es választóköretben is többen kikérték az adataikat, és meglepő eredményt kaptak. Kocsis Zsolt , a választási iroda munkatársa megkeresésünkre közölte, választópolgárok jelezték a Szegedi Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Irodánál, hogy olyan aláírásgyűjtő íven is szerepel az aláírásuk, amelyet nem írtak alá. Az iroda a kifogásolt íveket az 1-es számú bizottság elé terjesztette. Ezek megvizsgálása után a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tettek a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon.Felkerestük a rendőrséget, amelynek az ORFK-val kellett egyeztetnie, ám lapzártánkig semmilyen választ nem kaptunk. Szerettük volna megtudni többek között azt, hogy a megye 1-es választókörzetében ajánlóíveket leadó 24 jelölőszervezet közül szám szerint mennyit érinthet az ügy. Arra is kíváncsiak lettünk volna, hogy mivel már három hét sincs a választásig, mire számíthatnak az érintett jelölőszervezetek, ha bebizonyosodik a gyanú.A kamugyanús és bizniszpártok miatt az átlátszó.hu blog felhívással élt, többtucatnyian kérték ki adataikat a választási irodáktól, és a válaszok alapján 18 olyan pártot neveztek meg, amelynek állításuk szerint biztosan nem írtak alá ajánlást. A listán szereplő pártok közül több is tavaly alakult, honlapot vagy éppen közösségi oldalt sem tud mind felmutatni, mint ahogy választási programot sem. A blog „rekorder" olvasójának az adatait az ajánlásgyűjtéshez 14 párt is felhasználta a férfi tudta nélkül.