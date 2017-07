Szegediek ki a partra! 2,9 milliós cuki házikó a Tisza partjánál!

Szegeden a Sárga üdülőtelepen, a Tisza partjától 20 méterre, az Öreg Körössy Halászcsárda és a szabadstrand között található egy 39 négyzetméteres, eladó nyaraló. A földszinten nappali + konyha és tusoló, valamint WC található. Egy külső lépcsőn át a felső szintre juthatunk, ahol a második szobán felül egy WC és egy kézmosó is kialakításra került. Az emeleti részhez egy 3,5 négyzetméteres erkély is tartozik.A valamiért apró mézeskalács házikónak is beillő ingatlan az azt körülölelő 120 négyzetméteres telekkel együtt 2,9 millióba kerül. Nekünk tetszik ez a retro stílus. Hát még a folyópart közelsége! Ön fröccsözne itt, vagy a luxusban hisz?