Szegednek megkerülhetetlen szerepe volt az 56-os forradalomban - városi ünnepség a Nagy Imre szobornál

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc történetében városunk megkerülhetetlen szerepet töltött be. A szegedi fiataloknak volt elsőként bátorságuk ahhoz, hogy felemeljék hangjukat a zsarnokság és elnyomás ellen – mondta az 1956-os forradalomra emlékezve Botka László a városi megemlékezésen Szegeden a Nagy Imre szobránál kedden. A polgármester szerint a szegedi egyetemisták voltak az elsők, akik megfogalmazták, hogy miért van szükség azonnali változásokra az országban.- Szeged volt a forradalom fáklyájában a láng – fogalmazott Botka László, aki emlékeztetett arra is, hogy a forradalom Szegeden már egy héttel korábban elkezdődött, amikor a bölcsészkaron több mint ezer fiatal gyűlt össze, akik megalakították a MEFESZ-t, és megfogalmazták követeléseiket.Botka László szerint 62 évvel a forradalom kitörése után a szegedi diákok követelései ma is éppen annyira aktuálisak, mint akkor voltak.- 1848-ban, 1956-ban és 1989-ben is ugyanazokért a célokért harcolt a nemzet: egy szabad, demokratikus és európai Magyarországért – hangsúlyozta a polgármester, aki ezután a diákok követeléseit sorolta. Elmondta többek között, hogy a szegedi diákok azt követelték, a politika hagyja békén az iskolákat, és, hogy ne a politikusok, hanem a szakma döntse el, hogy melyik iskolára vagy képzésre van szükség és melyikre nincs.A polgármester szerint Szeged akkor és most is a szabadság városa volt.- A szegediek akkor is készek voltak és ma is készen állnak, hogy megharcoljanak a város, a nemzet szabadságáért – fogalmazott.Botka László beszédét körülbelül háromszáz ember hallgatta végig, akik előtt koszorút helyezett el Nagy Imre szobránál a polgármesterrel közösen Solymos László alpolgármester és Mózes Ervin címzetes főjegyző, valamint Zakar Péter rektorhelyettes, Harkai István, Szeged rendőrkapitánya, a Nagy Imre Társaság képviseletében Révész Mihály, majd egymás után a politikai és civil szervezetek képviselői.