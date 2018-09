Szegednél sincs sebességkorlátozás a Tiszán - Ha jön a vízi rendőr, lassít a motorcsónak

„Gázt neki, ami a csövön kifér! A kajakosoknak és kenusoknak pedig nincs más dolga, mint lavírozni, ügyeskedni, hogy be ne boruljanak a Tiszába..." – fakadt ki a közelmúltban a tiszai motorcsónakok nagy sebessége, közlekedési kultúrája miatt a Facebook közösségi oldalon Farkas András. Olyan problémát hozott szóba, amelyről mindenkinek van tapasztalata, aki jár a folyón. Nem tiltja tábla Jó időben, főleg hétvégén tényleg igazi kihívás kenuzni, kajakozni a folyón a kisebb-nagyobb hajók hullámai miatt. Azok sem ülhetnek nyugodtan, akik ladikból próbálnak horgászni ilyenkor. A kishajók vezetőinek egy része lelassít, amikor kajakosok, kenusok vagy fürdőzők közelébe ér. Mások nem figyelnek erre, és egészen közel mennek el a kisebb vízi járművek mellett. Farkas András felvetése alatt többen is hozzászóltak a témához. Volt olyan megjegyzés, hogy amikor a vízi rendőrök járnak, érdekes módon „egészen lelassul a forgalom". Akadt, aki 20 kilométer per órás sebességkorlátozásról tud a folyó szegedi szakaszán. A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság azonban kérdésünkre azt válaszolta, Szeged belterületén a Tiszán nincs sebességkorlátozás. Ezt egyébként a víz partján is táblával szokás jelölni, mint a közutak mellett. Mekkora a hullámod? Ez mégsem azt jelenti, hogy mindenki úgy hajthat, ahogy neki tetszik. A rendőrök a vízi közlekedés rendjéről szóló 57/2011-es rendeletet említik, amely szerint „mindenkor biztonságos sebességgel" kell haladni. Úgy, hogy az adott körülmények között tudjon kanyarodni és időben meg is tudjon állni a jármű. A hullámkeltésre is létezik szabály: „a hajónak úgy kell szabályozni a sebességét, hogy ne keltsen olyan hullámot vagy szívóhatást, amely menetben lévő vagy veszteglő hajóban vagy műtárgyban kárt okozhat." A vízi járművel le kell lassítani a kikötő bejárata előtt, parthoz vagy kikötőhöz kötött másik hajó közelében – ez alatt értendő a rendőrök szerint az olyan kikötött csónak is, amelyben horgász ül –, illetve a táblával jelölt szakaszokon. Az önkormányzat helyi rendelettel szabályozhatja – lakott területen belül és kívül is –, milyen sebességgel szabad közlekedni a vízen. A hullámkeltést is lehet tiltani táblával. A különbség fontos lehet, mert vannak kishajók, amelyek nagyobb hullámot keltenek, ha lelassítanak, mint amikor „siklásban vannak." 30 méterre a fürdőzőktől A rendelet a fürdőzőket is védi: „vízben tartózkodó személyt" – kivéve, ha épp mentik – vitorlással, csónakkal legalább 10 méteres távolságban kell kikerülni. „Gépi erővel hajtott" kishajónak, csónaknak, vízi sporteszköznek legalább 30 méteres ívben kell az úszót elkerülnie, úgy, hogy nem vághatja el a közelebbi parttól. Azt is rögzíti a szabály, hogy ilyenkor „a vízi jármű sebességét olyan mértékre kell csökkenteni, hogy az ne okozzon hullámzást a vízben tartózkodó közelében". Ahol ezt a 30 méteres szabályt nem tudnák betartani a körülmények miatt, ott az úszó ember 30 méteres körzetében legfeljebb 5 kilométer per órás sebességgel szabad haladni. Jetskizés és fánkozás A jet ski – amelyen lovagló ülésben ülnek – motoros vízi sporteszköznek számít. Szeged közelében a Tiszán a 180. és a 182. folyamkilométer között szabad ilyennel közlekedni, az a kijelölt pálya. Ha viszont a jet ski hosszabb 4 méternél, levizsgáztathatják mint kisgéphajót, így a kishajókra vonatkozó szabályok szerint közlekedhet – vagyis bárhol.



Vízisíelni, „fánkozni" – ez a gumicsónakszerű játék vontatása – csak nappal, jó látási viszonyok között szabad, elvileg bárhol, csak ott nem, ahol ezt táblával tiltják. Ezen túl még erre is vonatkozik jó néhány előírás. A vontatóhajón például kell lennie a vezető mellett még egy olyan embernek, aki a vontatókötelet és a vontatott embert figyeli. Ilyenkor is „kellő távolságot" kell tartani más hajóktól, a parttól és a fürdőzőktől.