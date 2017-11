Szegedre is megérkezett a Rádió 1! Már nálunk is szólnak Balázsék

Sokan érdeklődtek Csongrád megyéből az elmúlt hónapokban, de végre örülhetnek a szegediek: mostantól ők is hallhatják reggelente az éterben Sebestyén Balázsékat!



2016-os újraindulásakor az volt a Rádió 1 célja, hogy hamarosan az ország összes megyeszékhelyén elérhetők legyenek az igazi mai slágerek és a legnépszerűbb rádiós műsorvezetők is, így Szeged minden szempontból kiemelt fontosságú város. A Radio Plus Kft. és az Európa Rádió Kft. hálózatba kapcsolódási kérelmet nyújtott be az NMHH Médiatanácsához, amelyet a testület elfogadott, így mostantól a szegedieknek sem kell nélkülözniük kedvenceiket, ezentúl a Rádió 1 az FM 87,9-es frekvencián szól majd.



A vidéki hallgatók elégedettségéhez azonban fontos, hogy az országosan ismert sztárokon és az igazi mai slágereken túl helyi információkhoz is jussanak, ezt természetesen az összes többi, már hálózatba kapcsolódott városhoz hasonlóan a szegediek is megkapják majd. Helyi híreket, programajánlót és információkat hallhatnak reggelente félóránként, napközben, 10 órától pedig óránként, hogy mindenről értesüljenek, ami a városban és vonzáskörzetében történik. Szegeddel együtt jelenleg 26 városban szól a Rádió 1, mindenhol kiemelt figyelmet fordítva a helyi hallgatók és természetesen a helyi hirdetők igényeire.