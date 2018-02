Szegedre jöhettek a pokolból Molnár Ferenc lánya: a Háború után a béke szigete volt a Tisza Lajos körút 13. Sárköziéknek

Műstoppolást vállal

Végre együtt voltak

Bár nem gondolná a járókelő, de a Tisza Lajos körúti ház már állt a második világháború idején.

Fotó: Frank Yvette

– Én Németországban születtem, de aztán hazajöttünk. Hároméves koromban, 1949-ben költöztünk ebbe a lakásba. Édesanyámtól tudom, hogy a ház 1939-ben épült, és mindig a 13-as számot viselte – mondja Bertényi Andor a szegedi Tisza Lajos körút 13. alatti magasföldszinti lakásban. A villamosmérnök ma itt a legidősebb lakó. Édesanyja mesélgetett neki a házról, de arra nem emlékszik, hogy Sárközi Márta nevű asszonyt említett volna. Igaz, a háború alatt és után eléggé eseménydús volt mindenki élete, ahogy az övék is.Sárköziék nem is laktak itt sokáig: rögtön a háború után, 1945-ben költöztek Szegedre, és csak egy évig maradtak. Ahogy idejöttek, az asszony kirakott az ablakba egy papírlapot, ezzel a felirattal: „műstoppolást vállalok". Hozták is hozzá a cigarettával kiégetett, molyrágta ruhákat. Állítólag precízen dolgozott. Ez idő alatt tudta meg, hogy a férje a munkaszolgálatban gyakorlatilag éhen halt.Sárközi Márta Molnár Ferenc író lánya volt, de apját leginkább fényképeken és az újságokban látta – írja róla Igazi hősök című könyvében Nyáry Krisztián irodalomtörténész. Márta nagyapja házában, nagypolgári körülmények között nőtt fel, nevelőnők keze alatt, majd olasz, német és svájci internátusokban. Járt Rómába, festőiskolába. Fiatalon, inkább dacból férjhez ment, szült két gyereket, elvált, és 29 évesen ment hozzá Sárközi György költőhöz, a Válasz folyóirat szerkesztőjéhez. A zsidótörvények nyomán férje elvesztette állását, de nem volt hajlandó elhagyni a hazáját. Márta kitanulta a műstoppolást, hogy legyen bevételük. Férjének igazolása volt a mű-velődési minisztertől, hogy „bár zsidó", „nemzeti értéknek" számít – mégis elvitték a nyilasok, az utcáról.Az asszony hamis igazolvánnyal egy faluban bujkált, három gyereke három különböző rejtekhelyen. – A szegedi, magasföldszinti lakásba az Erdei testvérek, Ferenc és Sándor közbenjárására költözhetett be a család a háború után. Erdei Ferenc akkoriban a Délmagyarország szerkesztőbizottságának tagja volt – halljuk Domokos László makói nyugalmazott könyvtárigazgatótól. – Sárközi Mátyással levelezek. Ő jó szívvel emlékezik a szegedi Tisza Lajos körút 13. alatti magasföldszinti lakásra, ahol végre együtt lehettek megint az édesanyjával, békességben. Márta, ahogy lehetett, fölment Pestre, megnézni, mi lett a Molnár-villával – és olyan rokonokkal tért vissza, akik még náluk is szerencsétlenebbül jártak a háború alatt. Segítette őket.Erről maga az asszony is ír 1965-ös visszaemlékezésében: „a baráti kör is meghalt (erre-arra), a házat is lebombázták, pénz se volt, sokáig tengődtem Szegeden a gyerekekkel és több fogadott árvagyerekkel mint műstoppoló"

Hazaért, és tele volt a lakás

Ezzel a történettel Domokos László hívott minket: jó néhány táblával megjelölt irodalmi emlékhely van Szegeden, de arról nemigen esett szó eddig, hogy a város menedéket adott a huszadik századi magyar irodalom egyik legfontosabb szereplőjének. Aki utóbb visszaköltözött Budapestre, lakásában Illyés Gyulával újjászervezte a Választ, ahol azután a legjobbak – Németh László, Vas István, Pilinszky János, Weöres Sándor – közölték műveiket. Konyhapénzéből fizette a szerzők honoráriumát, írókat látott vendégül, ha mása nem volt, zsíros kenyérrel.„…osztoztunk fánk-ujjaidon/ rángattuk szíved harangkötelét / kézben kés-villa telhetetlen / civilizált relikvia/ hörböltük édességes hangod / véred csöppenként hörpögettük" – ez az idézet Kormos István A fánk-ujju asszony című verséből való. Sárközi Márta 1958-ban a bizományi áruházban visszavásárolta a vagyonelkobzásra ítélt Bibó István bútorait, és teherautón visszaszállíttatta a Bibó családnak. Ennivalóval megrakott kosarat tett egy politikai ügyben kivégzett ember családjának ajtaja elé, bekopogott és elment. Álnéven küldött pénzes utalványt sok gyerekes, nyomorgó írónak. Amit világszerte ünnepelt drámaíró édesapja műveinek jogdíjából kapott, ilyen célokra fordította.– Matyi meséli, hogy amikor Zugligeten laktak, volt, hogy arra mentek haza, tele a lakás barátokkal. Márta meghagyta nekik, ha nincs is otthon, tudják, hol a kulcs: akkor jönnek-mennek, amikor akarnak – mondja Domokos László. Mártát a rendszer nem szerette: zsarolták, hogy nem kap útlevelet, nem tudja majd meglátogatni a forradalom után Londonba ment fiát. Nem hagyta magát. A hatalomhoz való alkalmazkodás közepette világos értékítélettel tett különbséget kétféle mentalitás között: „aki kenyérért fekszik le, az nem kurva, aki kalácsért, az igen".A szabad és szabad szájú, egészséges humorú asszonyról megható portrét rajzol Nyáry Krisztián 2014-es könyvének egy fejezete. Ebben idézi azt az epizódot is, hogy amikor a Sárközi házaspár Babits Mihályékhoz készült vendégségbe, Sárközi György „valósággal könyörgő szózatot intézett" Mártához, nehogy csúnyán beszéljen, mert Babits azt nem szereti: „Így történt, hogy már az első félórában azt mondtam, »lófasz«. Babits derülten mosolygott, és ettől fogva az én tisztem, privilégiumom volt a disznólkodás Babitséknál."