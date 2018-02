SzegedRocks - több mint 300-an jelentkeztek eddig, a 10 éves Máté is a húrok közé csap

Máté legkönnyebben Billy Idol számát tanulta meg, apukája kedvence pedig a Tankcsapda.

Már többször beszámoltunk arról, hogy nagyszabású rockzenei produkciót rendeznek áprilisban Szegeden. A SzegedRocks 2018 elnevezésű flashmob lényege, hogy amatőr és profi zenészek együtt adnak elő négy előre meghatározott, ismert slágert. Eddig az ország minden régiójából, több mint 300-an küldték el videójukat, amellyel jelentkezhettek az eseményre. Köztük a Tengelicen élő negyedik osztályos Horváth Máté.Apukája, Horváth Tamás megható levelet írt a SzegedRocks 2018 szervezőinek, amelyben reményét fejezte ki, hogy kisfiát kiválasztják, és részt vehet az eseményen. A család már meg is kapta a választ, várják őt Szegeden. Ám nemcsak Mátét, hanem édesapját, Tamást is. Mint kiderült, Máté két és fél éve kezdett gitározni, ekkor édesapja is kedvet kapott, és basszusgitárt ragadott. Így saját kategóriájukban mindketten részt vesznek majd az egyedülálló eseményen.

Horváth Máté mindennap gyakorol otthon a szegedi fellépésére.

A Tolna megyei családot az egyik próbájuk után értük utol telefonon. Máté elmesélte, édesapja hívta fel az együtt zenélésre a figyelmét, aki a közösségi oldalon talált rá a felhívásra. Ezt követően videókat néztek meg együtt, akkor elhatározták, ők is megpróbálják.

– Januárban kezdtünk el komolyabban készülni apával, napi másfél órát gyakoroltunk, hiszen négy, számomra ismeretlen számot kellett megtanulni – mesélte a fiatalember. Édesapja hozzátette, a helyzetet nehezítette, hogy a gitárszakkörön eddig népdalokat, egyszerűbb dalokat tanultak, míg a rockzenék eljátszása más technikát igényelt. Máté legkönnyebben Billy Idol számát tanulta meg, apukája kedvence pedig a Tankcsapda.– Nagyon örülök a SzegedRocksnak, mert a fiam sokkal motiváltabb lett a gitározás terén. Eddig nehéz volt ösztökélni, mert az iskola mellett még inkább a játék csábította, ám azóta lelkesen mindennap gyakorol.Ráadásul ezzel közös hobbit is talált apa és fia, élvezik az együtt zenélést. A szegedi hétvége pedig családi program lesz, nagyszülők és testvérek is jönnek Szegedre, többnapos kirándulást terveznek.Ahogy korábban megírtuk, április 21-én a Partfürdőn lesz a rendezvény: az élő zene fővárosává válik Szeged. Hazánk legnagyobb zenei flashmobján amatőrök és profik Blur-, Billy Idol-, Sun City- és Tankcsapda- számokat interpretálnak majd. A produkció az élő zene fontosságára hívja fel a figyelmet.