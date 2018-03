SzegedRocks: a Dóm téren lesz a flashmob

Az élő zene fővárosa lesz áprilisban Szeged, itt rendezik meg Magyarország legnagyobb rockzenei flashmobját. Az esemény az élő zene fontosságára hívja fel a figyelmet, az ország minden tájáról, sőt határon túlról is érkező zenészek négy ismert rockslágert játszanak majd el. A szervezők úgy tervezték, az eseményt a Partfürdőn rendezik, ám a Tisza megemelkedett vízszintje miatt új helyszínt választottak, így április 21-én a szegedi Dóm tér lesz rockzenétől hangos. Gajda Ferenc főszervező elmondta, a város vezetése partner volt mindenben. – Így is ki vagyunk téve az időjárás szeszélyeinek, ám zárt helyszínre semmiképp nem tudjuk vinni a rendezvényt, nagysága és az akusztika miatt. A helyszínmódosítás miatt újra kellett néhány gombot varrni, 15 fős csapat dolgozik azon, hogy minden rendben legyen.Friss hír a rendezvényről, hogy szombaton rögzítik azokat a videófelvételeket, amelyek a flashmobon részt vevő zenészeknek fognak alapként szolgálni. A négy dalt egy úgynevezett előjátszó zenekar a színpadon adja majd elő, ezt követik majd a részt vevő zenészek. A videókat hamarosan feltöltik a SzegedRocks weboldalára, hogy előre készülhessenek a zenészek, akiknek ez sorvezetőként szolgálhat.– Április 21-e ugyan szombat, de most munkanap lesz, a rendezvény látványos részét viszont délután tartjuk, amelyre, remélem, sokan eljönnek – tette hozzá a főszervező.A résztvevők száma már háromszáz felett jár, kórusok, művészeti iskolák is jelentkeztek, a Premier Művészeti Szakgimnázium Szegedi Tagintézménye például nagy létszámmal. Azoknak, akik most kapnak kedvet, április 10-éig van lehetőségük bemutatkozó videójukat elküldeni. A kiválasztott Blur-, Billy Idol-, Sun City- és Tankcsapda-számokat kell elénekelni, vagy gitáron, basszusgitáron, dobon eljátszani.