SzegedRocks: fiatalokat és időseket is megmozgat

A SzegedRocks legfiatalabb résztvevője a 12 éves Gajda Döme.

Fotó: Kuklis István

Autentikus helyszínen a Szegedi Városi Rock Klubban mutatták be szombaton a Szegedrocks2018 – Magyarország legnagyobb zenei flashmobjának úgynevezett "bejátszó zenekarát". Ők április 21-én a közel 400 jelentkezőnek segítségül élőben zenélnek majd. A zenekar két dalt is előadott, Billy Idol White Wedding című számát Czutor Zoltán , a Belmondo zenekar frontembere énekelte el. A szegedi származású zenész öt hónapja hallott először a nagyszabású eseményről, mint mondta, először rosszul esett neki, hogy nem a szervezőktől értesült az eseményről. Ám ez csak néhány napot váratott magára, ekkor arra is megkérték, hogy a bejátszó zenekar tagjaként két dalt is énekeljen fel. – Nagyon várom a rendezvényt, azt a katarzis élményt, hogy milyen az, amikor közönségként is szerepelhetsz. Több százan énekelünk és muzsikálunk egyszerre, ez egy eddig általam nem tapasztalt érzés lesz- mondta Czutor. A szombaton felvett úgynevezett mankóvideókat feltöltik majd a rendezvény honlapjára, segítséget adva ezzel az ország minden tájáról érkező résztvevőnek.A fesztivál nem maradhat szegedi dal nélkül, így a Sun City együttes Nem izgat dalát is több százan játsszák majd együtt a Dóm téren. Most a Rock Klubban Papes Béla énekelte fel, a basszusgitáros Tátrai János volt, aki itt a szervezői csapat tagja, főfoglalkozásban azonban tűzoltó alezredes a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Ebben a minőségében sokat segített a szervezőknek, hogy minden szabályszerűen működjön és meglegyenek a megfelelő engedélyek.A Rock Klubban megismerhettük a legfiatalabb szegedi résztvevőt 12 éves Gajda Dömét, aki már 6 és fél éve dobol. – Öt éves koromban kaptam meg a saját elektromos dobomat, azóta gyakorlok rajta. Már saját zenekarom is van, amely nemrég alakult és két koncerten is túl vagyunk – mesélte büszkén az ötödik osztályos tanuló. Döme profi dobosnak készül, a rockzene mellett a jazz is érdekli.Kelemen István a Szegedi Öregrockerek Egyesületének vezetője, 71 évesen maga is részt vesz majd fiával együtt a SzegedRockson, ők is dobolnak majd. - Az eseménynek óriási összetartó ereje van, hiszen a zene a barátságokat kovácsol, fiatalokat és idősebbeket is megmozgat, ez szépsége – magyarázta a rangidős zenész.A SzegedRocks programjai mellett az is kiderült, hogy április 21-én elindul a szegedi könnyűzenei életet az 1960-as évektől napjainkig bemutató internetes archívum is, melyben videókat, fotókat, zenekari leírásokat tesznek majd közzé.