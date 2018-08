Szegedről a világhírnévig: ha lufihajtogatásról van szó, már Amerikába is név szerint Gergőt kérik

Csatai Gergő Szegeden tanult, itt is dolgozik. Közgazdásznak készült, de ma már profi léggömbszobrász. A szegedi fiatalt amerikai rendezvényekre is személyesen őt kérik. Amerikai és moszkvai útjáról is mesélt nekünk.

Csatai Gergő 2008-ban kezdett közgazdaságot tanulni Szegeden, azonban két évvel később egy budapesti rendezvényszervező céggel dolgozott saját vállalkozásában előadóművészként. Ekkor tanult meg lufit hajtogatni. Egyszerűen az egyik rendezvényre nem sikerült időben lufist foglalni és így rám maradt a feladat. Azóta pedig ezzel foglalkozom - mondta Gergő, aki léggömb modellezésből 2012-ben tett vizsgát, 2 évvel később pedig már légömbművészként saját üzletét nyitotta meg.



Nem kellett sok idő, hogy felfigyeljen rá Európa vezető léggömbgyára, a GEMAR. Az olaszországi céghez többször kapott meghívást, új dizájnok kifejlesztésében és projektmunkákban vett részt. A kemény munka kifizetődött, a GEMAR Balloons nagykövete lett mint GEMAR Ambassador. Ezt a címet csak a legelhivatottabbak és a legnagyobb tudással bírók kaphatják meg - mondja.



Idén először ez a léggömbgyár szponzorált több amerikai lufis eseményt, többek között a Bling Bling Jam-et is, melyen Gergő is részt vett. A lufis jam-ek olyanok, mint a konferenciák, csak kicsit kötetlenebbek. A résztvevők megosztják egymással tapasztalataikat, ötletelnek, versenyeznek, előadásokat is tartanak, és ismerik egymást legalább hírből. Így ismert engem is Steve Klein, aki a Bling Bling Jam főszervezője, így amikor szóba került, hogy a Gemar egy európai oktatót küld a versenyre, akkor kimondottan engem kért. A lufis világban elképesztően nagy szó, hogy egy amerikai rendezvényre kimondottan engem kérnek Szegedről - mondta a szegedi fiatal.



A Las Vegas-i Golden Nugget Hotel & Casinoban megtartott rendezvényre több, mint 150 lufis érkezett a világ minden pontjáról, többek között Japánból, Hawaii-ról, Kanadából, az Egyesült Királyságból is.



A Las Vegas-i Golden Nugget Hotel & Casinoban megtartott rendezvényre több, mint 150 lufis érkezett a világ minden pontjáról, többek között Japánból, Hawaii-ról, Kanadából, az Egyesült Királyságból is. Gergő a Bling Bling Jam-en 4 előadást tartott, zsűrizett és 3 versenyszámban ő maga is indult. A közepes méretű lufi figura kategóriában második, a hajpántra épített, fejre tehető lufi figura kategóriában harmadik helyezést értem el - mesélte.



A rendezvény záróakkordja a Zappos cégnél megrendezett divatbemutató volt, aminek a dekorációját Gergő tervezte és készítette el. Nagy feladat volt, itthonról megtervezni egy Las Vegas-ban lévő színpad mögé épülő 8 méteres lufi falat. Sőt, egy kisebb csapatot is kaptam magam mellé, így összesen 6-an építettük az én vezetésemmel és terveim alapján.





Az amerikai kaland után pár nappal már Moszkvában volt, hogy részt vegyen a Győztesek Versenyén, melyre 16 országból érkeztek daganatból kigyógyult fiatalok, hogy olyan számokból mérjék össze tudásukat, mint a futás, foci, úszás, sakk. Idén először a szervezők szerettek volna bohócdoktorkat is meghívni a versenyre, így a mi kis alapítványunk a szegedi Mosolykommandó Közhasznú Alapítvány bohócdoktorai mentek, akik közül én vagyok az egyik és Szemenyei Dorka a másik. Gergőék a budapesti Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal utaztak ki, összesen 57-en. A közel 2500 fős rendezvényen 3 ország 20 bohócdoktora szórakoztatta a gyerekeket.

