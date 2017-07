Szegedről elköltöznek az emberek a KSH szerint

– Tavaly a belső vándorlásnak köszönhetően Szigetszentmiklós lakossága nőtt a legnagyobb mértékben – mondta az InfoRádiónak a Központi Statisztikai Hivatal vándorlásstatisztikai osztályának vezetője.



Dickmann Ádám hozzátette, új tendencia, hogy tavaly többen költöztek el Budapestről, mint amennyien beköltöztek. Az elmúlt kilenc évben ez éppen fordítva volt. A községek és városok esetében is fordult a helyzet, de épp ellenkező irányba: 2016-ban pozitív volt a vándorlási egyenlegük, vagyis többen költöztek vidéki városokba vagy községekbe, mint ahányan elköltöztek.



Ez az eredmény főleg a budapesti agglomerációnak köszönhető, a városok többségéből ugyanis továbbra is elvándorlás tapasztalható a szakember szerint. Néhány városba érkeznek csak többen: a megyei jogú városoknál az elmúlt húsz évben például Érd, Sopron és Kecskemét ilyen. A tavalyi évet nézve Érd, Szombathely és Sopron van az első helyeken.



Ha a megyei jogú városokat nézzük, akkor Debrecen vezet – már ami az elköltözők számát illeti: 800 emberrel többen költöztek el, mint amennyien oda vándoroltak, de Szeged is azon települések közé tartozik, ahonnan inkább elvándorolnak a lakók.