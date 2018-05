Szegedről szóltak Balázsék hattól tízig, és halászlevet reggeliztek - fotógaléria, videó

– Két napja szakadó esőben turnézunk, Szegeden helyette jeges északi szelet kaptunk – foglalta össze az időjárási helyzetet reggel Sebestyén Balázs. A műsorvezető Rákóczi Ferivel és Vadon Janival szerdán a napfény városából szórakoztatta élőben a Rádió 1 hallgatóit, de mint megállapították, a roadshow-t nem fogadták kegyeikbe az égiek. Bár annak is örültek, hogy plexistúdiójukból ezúttal nem esernyők rengetegét látták maguk előtt, azért azt elismerték, hogy így sem volt kis teljesítmény a rajongóktól, hogy órákig álldogáltak a REÖK előtti téren.– Hajnali 4 órakor keltünk, hogy 6-ra itt lehessünk. Most már nagyon fázunk, de nem baj, megérte – mosolygott Bajusz Pálné Icuka és Szalai Imréné Kati, akik többször is aktív szereplői voltak a műsornak. Balázsék is felfigyeltek ugyanis a kezdés óta a téren álldogáló nyugdíjasokra, és előbb hosszasan elbeszélgetek velük, majd az egyik játékra is őket delegálták. – Nem nyertünk, de így is megérte. Örülünk, hogy élőben láthattuk azokat, akikért így rajongunk – mondta Kati, aki még unokáját is Balázs kisfia után nevezte el Benettnek.A Balázsékat a helyszínen hallgatók egyébként összesen háromszor játszhattak és nyerhettek 100-100 ezer forintot, egyszer pedig 80-at. Először kutyajelmezben, négykézláb kellett bekötött szemmel egy akadálypályán végigmenni, aztán jött Icukáék autópakolós versenyszáma, amikor sílécet, állólámpát és egyéb nagy méretű tárgyakat kellett egy kocsiba begyömöszölni. Az utolsó játékot kifejezetten nyári melegre számítva tervezték be a programba, de így is volt jelentkező a fürdetésre, ahol a jó válaszért cserébe az ellenfelet lehetett egy jól irányzott dobással a vízbe küldeni.– A vízben jó volt, de kijönni belőle már annyira nem – foglalta össze élményeit a vesztes, Barna Krisztina, aki ugyan nem saját ruhájában esett bele a medencébe a 12 fokos, szeles időben, vagyis egy gyors átöltözéssel megúszhatta a megfázást, haja azonban így is csöpögött, amikor elindult hazafelé.Aki nem vett részt a játékokban, az is jól szórakozhatott a helyszínen: a szünetekben a műsorvezetők autogramot, a hoszteszek pedig reklámtárgyakat osztogattak, és persze készült rengeteg szelfi is Balázsékkal. Egy lelkes rajongójuknak pedig még fodrászt is intéztek: Ábelnek, aki egyébként minden állomásra követi őket, befizettek egy hajfestésre és hajvágásra, miután felhívásukra érkezett a térre egy szakember. És hogy a stáb se maradjon ajándék nélkül, 9 órakor két nagy kondér gőzölgő halászlé érkezett nekik. Bár volt, aki reggelinek ezt még túlzásnak érezte, így is szép mennyiség elfogyott belőle., reggel 6-tól 10 óráig innen szólt az adás - már véget ért, reméljük, mindenki jól szórakozott. A videót Albel Róbert készítette.A Rádió 1 csapata ezúttal is rengeteg nyereménnyel készült a hallgatóknak.. Fotós kollégánk is a helyszínen járt - nézzék meg a galériát!