Szegedtől Bácsszőlősig tapsoltak Boban Markovicnak

Olyan ismerős dalok, mint a Macskajajból ismert Bubamara vagy a Rúzsa Magditól is sokat hallott Djurdjevdan igazi bulihangulatot teremtettek a szombati hűvösödő estében a mórahalmi Futó-Dobó Lovasközpontban. A közönség vastapsolt, énekelt, bravóztak, sőt páran még táncoltak is a Boban Markovic Orkestar koncertjén. A szerb rezesek új slágereket is vegyítettek a teltházas előadásba, amiknél leginkább a trombita- és harmonikaszólók aratták a legnagyobb sikert. A kivetítőkön pedig a muzsikusok legapróbb rezzenéseit is követhették a nézők. Okostelefonok tucatjaival örökítették meg az élményt.



Az ovációból hamar kiderült, a lelátókon a helybeliek mellett Mórahalmon nyaraló szerb fürdővendégek és erre az estére érkezett horgosi és bácsszőlősi szerbek is helyet foglaltak. De nem csak a határon túlról, hanem Szegedről és Kelebiáról is vonzotta a balkáni hangulat a baráti társaságokat. Nagyszülőktől az unokákig órákkal a kezdés előtt sokan érkeztek, hogy egy helyi zenekarral, valamint csevapcsicsával és pljeskavicával alapozzanak a koncertre.