Szegedtől távolodva csökkennek az ingatlanárak

Vas Antal 22 millióra tartja domaszéki kétszintes házát. Itt a legmagasabbak a négyzetméterárak Szeged környékén. Fotó: Karnok Csaba

– Vagy húsz éve árulja a szembeszomszéd a házát – mondta az üllési Monostori József.– Húszmillióról indult, most 17 millióra tartja. A mellettem levő két ház is eladó. Az egyiket 4 millióért árulják, de ennyiért sem hiszem, hogy lesz rá vevő – mondta Monostori József.A férfi két éve költözött be a település központjának számító Fogarasi utcába a tanyavilágból. – Másfél millióért vettem a házat a telekkel, ami most nagyjából kétmilliót ér. Fel akarom kicsit újítani, de másfél milliónál nem szánok rá többet. Sok az eladó ház Üllésen, csak a Fogarasi utcában van vagy tíz belőlük. Pedig szép és csendes a település, és a tömegközlekedés se rossz Szeged felé. A munkalehetőség azért lehetne több – magyarázta József. Üllésen már 56 ezer forintnál kezdődik a négyzetméterár, amivel a Szegedi járás és a Homokhátság egyik legolcsóbb települése.Azok a Csongrád megyei kistelepülések, amelyek Szegedtől távolabb fekszenek, és még az ott eladásra kínált olcsóbb házak sem jelentenek kellő vonzerőt, különféle támogatásokkal próbálják a vásárlókat odacsábítani. Az ingatlanirodák például az üllési hirdetéseiknél nem felejtik el megjegyezni, hogy a nagyközségben való ingatlanvásárláshoz a helyi önkormányzat komoly segítséget ad. – Tavaly októbertől az Üllésen letelepedni vágyó fiatalok és családok egy kamatmentes kölcsönt vehetnek fel az itt megvásárolt ingatlan értékének húsz százalékáig, de maximum egymillió forintig. Másrészt kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást adunk az ingatlanvásárlóknak vagy építkezőknek – közölte Nagy Attila Gyula polgármester. Eddig tizenhatan vették igénybe ezt a lehetőséget. – Szinte már mindent felújítottunk Üllésen, de a települést közelebb vinni Szegedhez sajnos nem tudjuk – mondta.Klárafalván 70–116 ezer forint az ingatlanok négyzetméterára, míg Kübekházán 55 ezer forinttól 109 ezer forintig kínálják ugyanezt. Öttömösön szinte kivétel nélkül tanyák eladók: állapottól függően 36 ezer forinttól 258 ezer forintig terjed a négyzetméterár. Ezek a települések szintén a legolcsóbbak a térségben.A legdrágább kistelepüléseken 130–200 ezer forint között mozog a négyzetméterár. Ilyen település Algyő, Deszk és Domaszék. De vannak igazán kirívó árak is ezekben a Szegedhez közeli falvakban: Domaszéken az egyik eladó családi ház négyzetméterára 255 ezer 444 forint, a deszki Alkotmány utcában pedig 235 ezer 454 forint.

– Két éve eladó a 22 millió forintra tartott ötszobás családi házunk – mutatta a domaszéki Harang utcában lakó Vas Antal. Szerinte a faluban levő ingatlanok értékét tovább növelte a jó minőségű út elkészülése Szegedig és Mórahalomig, valamint a körforgalom megépítése a Bajai úton. – Szerintem nem sok a 22 millió forint a házunkért, hiszen öt szoba, két konyha, két fürdőszoba, garázs, terasz, kamra és gyümölcsös is tartozik hozzá. Nem is válnék meg tőle soha, de az egészségi állapotom miatt be kell költöznünk Szegedre, hogy könnyebben tudjak kezelésekre járni – mondta a férfi. Újrókuson nézelődtek, ahol elmondása szerint egy jobb panellakás garázzsal együtt közel 20 millió forintba kerül.