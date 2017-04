Szegények vagyunk: nélkülözésben él a magyarok harmada

Gyerekeiket segítik

Kettő–kettő. Álom marad Mártinak a nyaralás és a felfűtött lakás, Magdinak az üdülés és az autóvásárlás. Fotó: Török János

– Tavaly voltam életemben először nyaralni, 36 évesen. Baráti segítséggel egy egész hetet tölthettünk a gyerekeimmel a Balatonnál – mesélte a Szőregen élő Szécsényi Mariann. Az asszony és családja egyike volt annak a 25 családnak, amelyeket olvasóink a Lapcom Média Alapítvány segítséggel támogattak tavaly karácsony előtt, és még azon is túl, mert nélkülöznek. Megírtuk : Mariann ápolási díjat kap, mert élettársát, Kecze Ferencet gondozza, akinek mindkét lábát eltávolították, és egyik karja is bénult. Két gyereket nevelnek a romos téglagyári tanyán, a 10 éves Pétert és a 14 éves Ádámot.Személyi kölcsönnel birkóznak, a rezsiszámlákat hellyel-közzel fizetik. Húst csak vasárnap főznek, akkor viszont rántva vagy pörköltnek, mert az a kedvenc. Az asszonynak van okostelefonja, amit munkája fejében kapott néhány éve, a párjának még nyomógombos van, a nagyobb fiuknak viszont vettek egy okoskészüléket. Színes tévéjük van, de mosógépből csak tárcsásat használhatnak, mert nincs vezetékes ivóvizük. Fűteni tudtak, a fát pályázaton kapták, azt egészítették ki. Autóvásárlásról még csak nem is álmodhatnak.– Nem a saját életünket éljük. Mi ugyanis ahhoz a generációhoz tartozunk, amelyik dolgozott és adózott keményen, és a szüleinek is kénytelen volt segíteni. Miután őket elvesztettük, a gyerekeinket és az unokáinkat támogatjuk – ezt már a Kecskéstelepen élő Márti mondta, aki az idén ünnepli nyolcvanadik születésnapját. Minden péntek délelőtt az övé: elmegy viszont egy órára táncolni a Senior Center csoportjába. Utána kávézik munkahelyi barátnőjével, Magdival. Őket is megkérdeztük, mire nem futja a nyugdíjukból. A nemzetközi statisztika kilenc feltételéből csak kettőre nem jut, vagyis hivatalosan nem nélkülöznek. Mártinak az egyhetes nyaralás elérhetetlen. Az sem jöhet szóba, hogy télen az egész házat felfűtse, csak abban a szobában tart meleget, ahol éppen vannak. Magdi is csak akkor ment nyaralni a lányával és az unokájával, amikor a Magyarország, szeretlek! tévéműsor játékára beküldte két feladvány megfejtését, és nyert. Eddig Hévízen jártak, most Visegrádra készülnek három napra. Ő a tizenkét éves kocsiját cserélné le szíve szerint, de nem teheti.

Negyedik legszegényebb

Tudta?



Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerint az számít nélkülözőnek anyagi szempontból, akire a következő kilenc megállapításból legalább három igaz. 1. Nem tudja fizetni a jelzáloghitelt, rezsiszámlákat, kölcsönrészleteket. 2. Nem engedhet meg magának egy hét üdülést. 3. Nem tud minden második nap húst vagy halat enni. 4. Nem tud megbirkózni váratlan kiadásokkal. 5. Nem tud telefont vásárolni. 6. Nincs színes tévéje. 7. Nem tud mosógépet venni. 8. Nincs lehetősége autót vásárolni. 9. Nem tudja felfűteni a lakását.

Magyarországon tíz emberből több mint három (34,8 százalék) él anyagi nélkülözésben az Európai Unió statisztikai hivatalának legfrissebb adatai szerint, amelyek a 2015-ös évre vonatkoznak. Az Eurostat felmérése alapján a 28 tagállam közül nálunk rosszabbul csak Bulgáriában (49,1 százalék), Görögországban (40,8 százalék) és Romániában (39,5 százalék) élnek. Az uniós átlag 17 százalék. Az élbolyhoz azok az országok tartoznak, ahol kevesebb mint tíz százaléknak kell valamiben hiányt szenvednie. Ilyen Hollandia és Ausztria a maga 8,2 százalékával, Dánia (8,1 százalék), Finnország (7,7 százalék) és Luxemburgban (4,9 százalék). A legjobban Svédországban élnek az emberek, ott a szűkölködők aránya 2,8 százalék. A nem uniós országok közül tízből kevesebb mint egy ember nélkülöz Svájcban, Izlandon és Norvégiában.