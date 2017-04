Szélben esőben, húsvétkor sem marad el a vásár Mórahalmon

– A hosszú hétvége miatt jönnének a családok, de az idő nem engedi – mondta a bajáról érkezett Engi (Endzsi), aki rozsdamentes edényeket árul a mórahalmi piac egyik bejáratának közelében. – Itt egy talpalatnyi hely nem lenne, ha a rádió nem mondta volna be, hogy viharos szél és eső lesz. Pénteken Bácsalmáson háromszor ennyit árultam, mint eddig itt – folytatta, miközben fázósan húzta össze magán a kabátot.A húsvét vasárnapi mórahalmi vásárt esőfelhők árnyékolták be. Ennek ellenére eladó és vevő is akadt. Ami nem kapható a várában, az nem is létezik. A legjobb hangulata cipősöknél volt, ahol már 1300 forintért lehet lábbelit vásárolni a Modern Talking zenei aláfestése mellett. Van akit az sem zavart, hogy az egyik dobozban egy 39-es és egy 41-es cipő lapult.– Próbálkozunk nagyon. Négyen jöttünk, cipő kell mindenkinek – mondta Szaniszló Mária, miközben unokája, a 13 éves Hegedűs Tamás, akinek egyébként pont vasárnap születésnapja, felpróbált egy sportosabb cipőt. Jó is lett rá, nagy volt az öröm. Csak akkor hervadt le a mosoly, amikor kiderült, hogy az a cipő 2500 forint. – Ott van, ráírva. Lent, a doboz másik oldalán – mondta az eladó, aki nem engedett az árból, hiába kérlelte a domaszéki nagymama.Nem vásár a vásár és piac a piac enni- és innivaló nélkül. Kimagasló kulináris élményekre nem, de kellemes meglepetésekre lehet számítani a mórahalmi vásárban. Akkora lángost például, amit az egyik csongrádi vállalkozó készít, én még nem láttam. A másik különlegesség, amit szegedi éttermekben alig tartanak a sült velő. A legnépszerűbb, Kiskunfélegyházáról érkezett büfékocsiban fél tízre már el is fogyott az aznapra szánt velő.