Szelfizz Mátyással!

Korosztályok: 6–10, 11–14, 15–19 és 19 év felettiek. A vetélkedő részeként olyan szelfiket kérnek a szervezők, amelyek Mátyás királyhoz vagy valamelyik Mátyás-meséhez köthető helyszínen készültek. A lényeg, hogy a fotón felismerhető legyen a hely. Szegeden például a Panteonban vagy a Mátyás téren kaphatják lencsevégre magukat a városlakók.



A képeket a közösségi oldalon is megoszthatják a jelentkezők a #szelfizzmatyassal hashtaggel, de nyereményekhez csak akkor jutnak, ha fényképüket szeptember 15-éig elküldik a szelfizzmatyassal@gmail.com e-mail-címre. A levélben fel kell tüntetni a fényképen szelfiző nevét, életkorát és elérhetőségét, valamint hogy hol készült a fotó, mi látható rajta, és persze a hashtaget is.



Korcsoportonként három helyezés és mesés ajándék talál gazdára. Ezeket igazságos királyunk várának fejedelmi könyvtárában, annak is legdíszesebb termében, Budán vehetik át a nyertesek Benedek apó születésnapjának ünneplésekor. Azoknak pedig, akik nem tudnak részt venni a programon, Mátyáshoz méltóan „postagalamb" viszi el a nyereményt.