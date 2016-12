Szellemkastély Kistelek határában

Ki kicsoda?



Az Opten adatai szerint a Royal Casa Kft.-nek az a Vadaszán Terézia volt az ügyvezető-tulajdonosa a pályázat elnyerésének időpontjában, aki idén májusig ügyvezetője és tulajdonosa volt a Dél-magyarországi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.-nek is. Az interneten fellelhető információk szerint Vadaszán 2006-ban indult Makón a román nemzetiségi önkormányzati választáson. Vadaszántól 2014-ben megvette a Royal Casát a gyulai Szenczi Izabella és a budapesti Gulyás Zoltán. Utóbbi 2015-ben továbbadta a céget Gödri Milánnak, aki Szenczi Izabella fia.

A kisteleki önkormányzat 10 millió forint támogatást adott a beruházáshoz a Royal Casa Kft.-nek. Az önkormányzattól azt kérdeztük írásban, mi a véleményük a gyógyszálló-beruházásról, illetve visszakövetelik-e a cégtől a 10 millió forintot. Ha választ kapunk, azonnal közzétesszük.

Hatalmas tábla jelzi Kisteleken, a puszta közepén, hogy a Hungaromed Hotel és Komplementer Gyógyászati Központ építésével újul meg Magyarország, amit 822 millió forinttal támogatott az Európai Unió és a magyar állam. A tábla szerint már 2014. december 31-ére kellett volna végeznie a beruházással a Szegeden alapított Royal Casa Investment Ingatlanhasznosító Kft.-nek.Az uniós projekteket nyilvántartó kormányzati honlap (palyazat.gov.hu) szerint a Royal Casa Kft.-nek 2012. december 10-én ítéltek meg 822 millió 585 ezer 400 forintot. Az uniós és állami támogatás a beruházás összköltségének, a közel 1,2 milliárd forintnak a 70 százaléka volt. A hivatalos kormányzati dokumentum szerint a hazánkban egyedülállóan komplex, innovatív egészségturisztikai fejlesztés 2015. október elsején megvalósult. A kormányzati dokumentum szerint 385 ezer forint híján ki is fizették rá a támogatási összeget, 822 millió 200 ezer 400 forintot.Idén áprilisban azt írtuk, a Kistelektől pár kilométerre épülő szálloda hivatalosan elkészült, miközben szó sincs arról, hogy itt ma egy hotel nyílhatna. „Az 5-ös útról is látható épület teteje befejezetlen, a vakolás hiányos. Azt láttuk, a szigetelőanyagok a csarnokban várnak, csakúgy, mint az oldalára döntött ablakok. Áprilisban úgy nyilatkozott a Délmagyarországnak az uniós források felhasználását koordináló Miniszterelnökség, hogy még nem volt záró helyszíni szemle, és folyamatban van az ellenőrzés. Azt írta lapunknak áprilisban a Miniszterelnökség, hogy „a projekt fenntartásba helyezésére – értsd: átadására – 2016. június 15-éig van lehetőség". Ez volt tehát a legutolsó határnap, amíg elkészülhetett volna a kisteleki szálloda. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, az LMP társelnöke és antikorrupciós szakszóvivője a napokban tartott sajtótájékoztatót a kisteleki gyógyszállóról, amely a politikus helyszínen készült fotóival együtt felkerült a korrupcioinfo.hu weboldalra is. „Újabb elképesztő példát mutatunk be az el nem készült, de készre jelentett és teljes egészében kifizetett, uniós pénzből finanszírozott beruházásra. Kistelek külterületén egy gyógyszállodának kellene állnia, de egy félkész épület van ott, ami a hivatalos dokumentum és az NGM ellenőrei szerint 2015 októberére elkészült" – olvasható az oldalon.Megkerestük kérdéseinkkel a Miniszterelnökséget, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a kisteleki projekt támogatása és ellenőrzése kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztériumot keressük, mert a Miniszterelnökségnek semmi köze a kisteleki gyógyszálló-beruházáshoz.– A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van, engedélyezett véghatárideje 2016. december 31. – válaszolta lapunknak a Nemzetgazdasági Minisztérium. Hozzátették, a projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a jogerős működési engedély rendelkezésre áll. A teljes támogatás kifizetésére, illetve arra a kérdésünkre, hogyan jelenthették készre az NGM ellenőrei a beruházást, azt felelte a minisztérium, hogy „a kedvezményezett (Royal Casa Kft. – a szerk.) kizárólag a legkésőbb 2015. december 31-éig kifizetett számlákat nyújthatta be elszámolásra az irányító hatósághoz (legkésőbb 2016. március 31-éig). Amennyiben a határidőig kifizetett és valós fizikai teljesítést tartalmazó számlák az ellenőrzést követően megfeleltek, kifizethetők voltak 2016-ban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektek megvalósítási szakaszának lezárását követően minden esetben helyszíni szemlére kerül sor. Amennyiben a helyszíni szemle során feltárt hiányosságok indokolják, az ellenőrök szabálytalansági eljárást is indíthatnak."A múlt héten jártunk a gyógyszállónál, és ugyanazt tapasztaltuk, mint áprilisban. Nyolc hónapja befejezetlen az épület teteje. A közútról is jól látható, hiányos a vakolás, a csarnokban várnak a szigetelőanyagok, csakúgy, mint az oldalukra döntött ablakok. Az épület előtt parkolónak kellene lennie, de csak derékig ér a gaz. Átlátni az épületen, sok helyen hiányoznak a nyílászárók, ami azt feltételezi, hogy el sem kezdték a belső munkálatokat, mert a burkolásnál és a festésnél a szakemberek szerint az ajtókhoz és az ablakokhoz kell dolgozni. A kétemeletes, összesen 76 szállás- és fekvőbeteg-férőhellyel tervezett gyógyszállót kellene kevesebb mint két hét alatt a valóságban is, és nemcsak papíron befejezni.