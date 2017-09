Szembe nézett Hadházy a megvádolt Korábban Érkeztem Alapítvány képviselőivel - nem értettek szót

- Elképesztő költésekre készül a Korábban Érkeztem Alapítvány, amit gazemberség hagyni – jelentette ki a sajtóban szerdán Hadházy Ákos, az LMP társelnöke. Hangsúlyozta: a szegedi központú szervezet, melynek egyébként Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter felesége is kuratóriumi tagja, 1,2 milliárd forintos uniós támogatást kapott egy próbaprogram létrehozására. Ennek lényege egyébként, hogy egy egyedülálló szakmai módszertant dolgoznak ki és a koraszülöttek korai fejlesztését valósítják meg. Hadházy meglátása szerint azonban az elnyert pénzt az alapítványnál mindenre szeretnének költeni, csak arra nem, amiről szólna ez a projekt.

A támadásra reagálva szombat délelőttre az alapítvány egy sajtónyilvános egyeztetést kezdeményezett, melyen részt vett Rádi Katalin alapító és Hadházy Ákos mellett a beszélgetésnek helyet adó szegedi gyermekklinika vezetője, Bereczki Csaba, Szabó Miklós, a Magyar Perinatológiai Társaság elnöke, Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, Sándor Tamás államtitkár, Kadlok Nándor pályázatíró, illetve egy koraszülött gyermek édesanyja, Csikosné Boglárka.

Az összejövetel első egy órájában Rádi Katalin bemutatta az 5 éves alapítvány eddigi munkáját. Kiemelte: amellett, hogy összefogják a koraszülött babák családjait, segítséget nyújtanak nekik, évente több rendezvényt tartanak, legnagyobb eredményük pedig, hogy 2 anyaszállást is létrehoztak és működtetnek Szegeden.



– Nem tartozunk sem politikához, sem egészségügyi intézményhez. Soha nem mocskolhatják be és húzhatják bele politikai játszmákba ezt az alapítványt, és azokat a családokat, akik hisznek bennünk és az intenzív osztályon belénk kapaszkodnak – zárta gondolatait.



Bereczki Csaba mindehhez hozzátette: csak az ő intézménye közel 20 millió forintos adományt kapott az alapítványtól, egyúttal kikérte az érintettek nevében, hogy Hadházy tejeszacskóhoz hasonlította néhány nappal korábbi nyilatkozatában a koraszülötteket, amikor méretüket akarta szemléltetni.

Hadházy Ákos végighallgatta a beszédeket, majd jelezte, érzelmi húrok pengetése helyett a pályázat problémáiról kellene beszélniük. Kiemelte, a szegedi alapítvány 1,2 milliárd forintos támogatást kapott, de igazából 2,4 milliárd forintról van szó, hiszen hasonló célokra kapott pénzt Pécs és Debrecen is. Ők azonban a beadott pályázatukban jóval szerényebb költségvetést csatoltak. Példaként említette, hogy a Korábban Érkeztem Alapítvány tervei szerint míg a programban dolgozó negyven mentor, vagyis akik a koraszülött babák szüleit segítik, havi 50 ezer forintot kaphatnak majd munkájukért, addig a módszertant kidolgozó szakértői díj 53 ezer forint lehet – óránként.



De azt is megemlítette, hogy a költségvetésben 50 millió forintot szánnak jogi tanácsadásra, ami szintén 20-25 ezer forintos óradíjat jelent és havi 900 ezer forintot mentorház bérlésére, melyet aztán még 18 millió forintért fel is újítanak, 50 millióért pedig bebútoroznak. – Ez a projekt elképesztő számokat tartalmaz. Ez a program gazemberség és az is az, aki ezt jóváhagyta – fogalmazott a politikus.