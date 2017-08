Személyautó lángolt Forráskútnál

Egy személyautó égett csütörtökön délelőtt Forráskút külterületén. A kisteleki katasztrófavédelmi őrs egysége egy vízsugárral fojtotta el a lángokat, majd visszahűtötte az izzó alkatrészeket. A tűzben senki sem sérült meg - tudtuk meg a katasztrófavédelemtől Volt tegnap más dolguk is: nagy méretű fa hasadt ketté csütörtökön délelőtt Szegeden, a Marostői utcában. A járókelők forgalmát is veszélyeztette, ezért a szegedi tűzoltók segítségét kérték a lakosok. Az egység motoros láncfűrésszel végezte el a műszaki mentést, nem sérült meg senki. A Kecskeméti utcában is az úttestre szakadt egy faág, a gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően rövid idő alatt helyreállt a forgalom az érintett útszakaszon.