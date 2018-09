Szemét borítja a híd környékét

Mivel tudomásom szerint soha senkit nem büntettek meg amiatt, mert a Tisza-parton szemetelt, szerintem csak annak van visszatartó ereje, ha lefotózzuk, aki ilyet tesz.

– Most vagyunk itt először. Igazán szép ez a rész, nagyon tetszik, kár, hogy a környékben szétdobált szemét elcsúfítja – mondta tegnap a Laposon a part menti sekély vízben sétáló Szekér Rozi.Rozi két kisfiával Debrecenből érkezett néhány napra Szegedre. Megjegyezte, látja, hogy több helyen összehordták kupacokba vagy esetleg be is zsákolták a szemetet, de jó lenne, ha valaki el is szállítaná onnan.Több helyen bezsákolt hulladékot is láttunk, de kicsit odébb, a híd felé helyenként úgy nézett ki a terület, mint egy fesztivál színpada előtti rész, koncert után.Az látható volt, hogy a füvet nagyjából egy hete lenyírták – a szemét nyilván utána került oda. A szétdobált csikkek, műanyag poharak és flakonok, sörösdobozok, röviditalos és borosüvegek arra utaltak, nem hajléktalanok, hanem itt szórakozó fiatalok hagyták maguk mögött a maradékot.– A SZIN-en bulizók alapoztak itt és szemetelték össze azt a területet, előtte ugyanis nem így nézett ki – mondta a közeli kalandpark munkatársa, aki kollégáival hetente négy 240 literes kukát és két nagy műanyag zsákot tölt meg a homokfövenyen és környékén az út mellett összeszedett szeméttel.– Folyamatosan szedjük a szemetet a strandolók és az esténként itt bulizók után, kirakjuk a szemeteseket, de ennél többet nem tudunk tenni. A híd környékén egy hete heverő szemét miatt több helyre is telefonáltunk, de senki sem érzi magáénak a takarítást, vagy azt mondja, nincs embere rá. Meguntuk – mondta el a fiatalember.A túlparton a másik nem hivatalos szabadstrandot, a Fókát is meglátogattuk. Ottjártunkkor éppen az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Ativizig) két munkatársa szedte a szemetet, akiktől megtudtuk, péntekenként mindig itt dolgoznak. Általában 14-16 nagy műanyag zsáknyi szemetet szednek össze, de a nyári „csúcsban" volt, hogy 25 zsák is összejött. A szezon vége után többnyire elég a 10 zsák is – jegyezték meg. Itt csak néhány eldobott csikket láttunk.– Nagyon elszomorít, hogy a városban élők annyira nem törődnek a saját környezetükkel, hogy legalább a szemetet eltakarítanák maguk után. Mivel tudomásom szerint soha senkit nem büntettek meg amiatt, mert a Tisza-parton szemetelt, szerintem csak annak van visszatartó ereje, ha lefotózzuk, aki ilyet tesz. Aztán rakjuk föl a Facebookra! Annak szerintem lenne visszatartó ereje – reagált megkeresésünkre Kozák Péter, a területet kezelő Ativizig igazgatója.Elmondta, a híd melletti területet még tavaly bérbe adták az egyetem hallgatói önkormányzatának – a terület rendben tartása az ő feladatuk lenne. Megígérte, hogy értesíti őket a problémáról, így hamarosan eltűnhet onnan a jelenleg gazdátlannak tűnő szemét.