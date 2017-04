Szemét van, csak az akció kevés

– Vannak központi, országos akciók, amelyekbe mi is bekapcsolódunk, de ebből évente csak egy-kettőt rendeznek, és valóban kevesebb a civilek által szervezett közösségi hulladékgyűjtő akció, mint korábban – erősítette meg benyomásunkat Koltainé Farkas Gabriella . A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatóját azért kérdeztük, mert úgy tűnik, az utóbbi években Szegeden igencsak megritkultak a közösségi szemétszedések, holott az utak mentén, kiserdőkben vagy akár a lakótelepek közepén sincs szemétből kevesebb – sőt.Ahogy megírtuk (2017. március 7.: Évi 60 millióért számolják fel az illegális szemetet), az önkormányzati cég 60 millió forintot költ az úton-útfélen lerakott illegális szemétkupacok felszámolására. Igény tehát lenne a városlakók kétkezi segítségére, hiszen azzal pluszmunkát és közpénzt spórolnának a városnak amellett, hogy Szeged is tisztábbá válna. Iskolák és felsőoktatási intézmények szerveznek egy-egy akciót például erdőtakarításra – említette az igazgató. Pedig az önkormányzati cég szívesen segítené munkaeszközökkel – zsákokkal, gumikesztyűkkel – az ilyen önkéntes akciókat, és vállalná az összegyűjtött hulladék elszállítását is. Ráadásul a lakosság hulladékkezeléssel kapcsolatos szemléletformálásához is hozzájárulnának ezek az akciók.– Mi nagyjából a 2010-es évek eleje óta nem szervezünk közösségi szemétszedést. Akkor központosították ezt is, a pályázati forrásokat pedig megszüntették. Helyette létrehozták az alacsony hatékonysággal működő országos TeSzedd akciót. Ezt május végén, június elején szokták megrendezni, amikor az aljnövényzettől sok helyen már nem látható a szemét. Gyakoribb és tervezett hulladékgyűjtésre lenne szükség – magyarázta Bojtos Ferenc, a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület irodavezetője.Elmondta, néhány éve három védett területről gyűjtötték össze a szétdobált hulladékot, de a korábban pályázaton nyert összeg kétszeresét kellett végül kifizetnie a zöldszervezetnek, mert közben megemelték a hulladéklerakási díjat. Ez sem erősítette a civilek motivációját a szemétszedéssel kapcsolatban.