Szeméthalom a rakparton - beszólt az üvegtörő társaság a kisgyerekes apukának

"Egy turista szemével minden bizonnyal elborzasztó az a szemétfolyam, ami minden reggel látható. Nem csupán eltakarítani kellene készségesen, amivel azt üzenjük a fiataloknak, hogy nyugodtan szemeteljetek, romboljatok, mi rendet teszünk utánatok - hanem megelőzni, keményen szankcionálni kellene a szemetelést" - véli olvasónk, Szűcs Péter, aki fotókat is küldött a szegedi rakpartról. Sajnos így egyáltalán nem jó kikapcsolódás egy séta a parton, hanem kifejezetten bosszantó élmény, írta, és egy felháborító élményét is megosztotta velünk:

"Szemtanúja voltam annak, hogy egy kulturált társaság törögette a vodkás üveget a parton, és amikor egy arra sétáló kisgyerekes apuka ezt szóvá tette, kiröhögték, és beszólogattak neki."

Az sem segít tehát, ha a járókelők rászólnak a helytelenkedőkre. Olvasónk hiányolja a rendőröket, közterületeseket a rakpartról - valakit a hatóságtól, aki tenni tud a szemetelők, üvegtörők, vandálok ellen. Szerinte ezek az állapotok egy elmaradott országnak is szégyenére válnának, nem hogy egy EU-tagállamnak.

Másik olvasónk, Kiss Jolán is lepődött már meg a rakpart állapotán nem egyszer - egy alkalommal egy hétköznap délelőtt sétáltak volna kislányával az árvízi emlékműnél a parton, de szőnyegszerűen borította a földet a színes, csillogó üvegcserép. A kétévest persze érdekelte - az anyukát is, mit keres ott. Megcsodálták az üres sörösdobozok, üvegek között békésen úszkáló vadkacsákat is, de szemét nélkül jobban tetszett volna a nagyvárosi idill. Tavaly még egy kiszolgált fotelt is találtak a lépcsősor alatt, a belklinika magasságában, de nem volt gusztusuk kipróbálni az utcabútorrá avanzsált mocskos darabot.