Szemétlerakónak nézik sokan a Tölgyes utcát

Bakos Csaba is nagyon unja már, hogy egyesek szemétlerakónak nézik a fodortelepi Tölgyes utcát. Fotó: Török János

– Nagyon fölbosszantott, hogy az egyik nap elvitte innen a kht. az illegálisan lerakott hulladékot, és már aznap este újabb kupac jelent meg – mondta Bakos Csaba, aki lapunkat értesítette, mert már nagyon unja, hogy egyesek évek óta szemétlerakónak nézik a fodortelepi Tölgyes utcát. Annak ellenére, hogy sokan élnek az egyébként rendezett környéken, szinte csak ők szokták értesíteni az önkormányzat hulladékgazdálkodási cégét, amikor már zavaróvá válik az utcára kitett, vegyes összetételű hulladék – tette hozzá.

– Most éppen levelekkel vannak tele, mert ennek volt szezonja – nézett bele az Iglói utca sarkára ledobott fekete zsákokba –, de volt már, hogy döglött tyúkot vagy rossz vasalót dobott valaki a halmok tetejére – mondta a fiatalember. A szemétkupacok helye változik, csak az nem, hogy évek óta az utcában szabadulnak meg egyesek a saját hulladékuktól. Egyes helyeken a fű is kikopott: ez jelzi, honnan szállították el a régóta ott halmozódó szemetet. Tábla is figyelmeztet, hogy „Illegális hulladék lerakása tilos!". Alatta nem is láttunk szemetet, csak attól 50 méterre.– Azt nem értem, ha valaki képes idáig elhozni, és itt kitenni a szemetét, akkor miért nem megy még nagyjából 300 méterrel odébb, ahol le is adhatná – kérdezte Bakos Csaba a töltés túloldalán lévő baktói hulladékudvarra utalva. A tudatlanság és a lustaság mellett ennek a hulladékszállítási szerződés hiánya vagy szemétdíjtartozás lehet az oka. A hulladékudvarokban ugyanis minden magánszemély napi egy köbméternyi szemetet – így zöldhulladékot is – adhat le ingyen, ha van érvényes szerződése, de nincs díjhátraléka a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft.-vel szemben.