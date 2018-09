Szemre megy a vásárló, nem ízre: úgy járt, ahogy a szabadföldi paradicsom - Beköltözött a fóliába a pritaminpaprika is

Zombori Lajos paprikája volt a legszebb az aznapi kínálatból. Fiatal házasok voltak, amikor még szabad földön is termesztették. Fotó: Bakos András

Pritaminpaprika a Mars téri piacon. Most érne a szabadföldi is, de ez itt fóliaházi. Fotó: Bakos András

– Húsz éve hatszáz holdon foglalkoztak vele Mindszent környékén. Három éve nincs már senkinek – hallottuk Kaczor István mindszenti gazdálkodótól.Eredetileg azért kerestük meg őt, hogy hozzon össze valakivel, aki termel még szabad földön pritamint. A jellegzetes formájú, vastag húsú, édeskés ízű paprikát még 2012-ben is tizenöt családi gazdálkodó termelte 14 hektáron. Igaz, akkor is arról írt az újság októberben, hogy szünetel a felvásárlás, pedig még 500 mázsányi termés kinn van a földön.– Minden körülmény, ami a pritaminpaprikára hat, kedvezőtlenül változott – mondta erről Kaczor István. – Az értékesítés volt az egyik. Nyomott áron vásárolták föl. Volt olyan partner, aki a napi árat kötötte ki, ami olykor azt jelentette, hogy hétfőn még nem tudta a termelő, kedden mennyit fog kapni a termésért. Amit megfelelően gondozni, szedni, szelni csak képzett, minőségi munkát végző ember tudott. Az öntözési lehetőséggel is hadilábon álltunk, és segítséget sem kaptunk. Az önkormányzatot is inkább az iparűzési adó érdekelte, ami ebből befolyt. Az éghajlat is változott: a paprika sem szereti, ha tartósan negyven fok körüli a hőmérséklet.Akik abbahagyták, búzával, kukoricával, napraforgóval foglalkoznak. Kecskemét környékén, az Univerhez kötődő termelők még kitartanak. István tapasztalata szerint Romániában valahogy jobban boldogultak a pritaminpaprika-termelők. Mi inkább büszkék vagyunk rá: Szent-Györgyi Albert ebből a paprikafajtából vonta ki 1932 őszén nagy mennyiségben a C-vitamint.A szezonja augusztus 20-ától szinte addig tart, amíg a fagy meg nem csípi. A szegedi Mars téri piacon a minap reggel három helyen lehetett találni pritaminpaprikát.– Amikor fiatal házas voltam, szabad földön termeltük. Ez nem mostanában volt – mondta mosolyogva a domaszéki Zombori Lajos, akinél a legszebb pritaminpaprikát lehetett látni. Most öt fóliában terem nála, ikersorokban. Akácfa karók tartják a támrendszert, hogy a derékmagasságig növő paprikaszár ne törjön el. – A klíma annyira megváltozott, hogy nem érdemes a fólián kívül ezzel próbálkozni, úgy sokkal több a probléma vele, és nem is lesz ilyen szép.Annak, hogy a termesztése visszaszorult, az értékesítési lehetőségek beszűkülése is oka. Régebben majdnem minden faluban volt felvásárló, ma már nincs, a nagybani piacra való bejutást is körülményesnek tartja. A Mars térre viszont van értelme elhozni.– A vásárló persze azt mondja, hogy szabadföldit szeretne. Olyan paradicsomot, ami nem kemény, és jó az íze, de közben mégis a szépet választja – mondta Nagy Lászlóné, akinél szintén volt pritaminpaprika. – Ezért tűnt el a szabadföldi paradicsom is, és ugyanez vár a padlizsánra. A szabad levegőn olyasmi is éri, amitől nem lesz olyan szép. Nem is fog elkelni.