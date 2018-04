Szemrebbenés nélkül kérte Botka a kenőpénzt: F. Attila a Fővárosi Törvényszéken vallott a százmilliókról

Ő is vitt pénzt Szegedre



Korábban a Magyar Idők szólaltatott meg egy férfit, aki állítása szerint maga is adott át pénzt Botka Lászlónak. A lapnak B. A. elmondta, hogy ő vette ki a bankból azt az ötvenmillió forintot, amit F. Attila adott át a két politikusnak, két esetben pedig személyesen vitte el a kenőpénz esedékes részletét Botkának. Először a Kossuth tér közelében találkoztak, másodjára Szegedre kellett mennie, ez alkalommal csak sofőr volt, a pénz másnál volt.

Botka László ajánlotta az ingatlant

Szemrebbenés nélkül kérték el a kenőpénzt a Fővárosi Törvényszéken tett vallomás szerint.

Fotó: Magyar Idők

A szocialista kormány idején felgyorsult az ügy

10 és 30 milliós részletekben fizettek

Hagyó Miklóssal nézett villát Botka László



Szóba került, hogy a pénz helyett egy balatoni villa lesz a fizetsége Botka Lászlónak. F. Attiláék cégcsoportjának abban az időben két nagyobb projektje volt. Az egyik a Szent István-akna, a másik a fonyódi villapark, amely öt történelmi villa teljes körű felújítását és értékesítését jelentette. Egy névtelenséget kérő tanú szerint Szeged polgármestere az egyiket kinézte magának, végül azonban nem kötöttek üzletet. Azt is elmondta, hogy Botka László Hagyó Miklós társaságában tekintette meg az épületeket. Mindkettejüknek tetszett a környék, elvégre az ott a Balaton Rózsadombja, viszont a felújításra nem akartak éveket várni, ezért nem lett semmi a dologból. A férfi hozzátette: egy nyaraló ára körülbelül 150 millió forint lett volna.

– Egy hatszemközti pécsi találkozón kérte el Botka László , Szeged jelenlegi polgármestere és Toller László , Pécs korábban elhunyt városvezetője azt a 250 millió forintot, amit egy ingatlanüzlet felgyorsításáért kértek – mondta a Délmagyarországnak az ügyet kirobbantó F. Attila a Fővárosi Törvényszéken Budapesten csütörtökön. Ekkor folytatódott a férfi és társa ellen áfacsalás kísérlete miatt indult büntetőeljárás. A tárgyaláson F. Attila nem válaszolt a bíró kérdéseire, viszont felolvasta a korábban írásban tett vallomását. Az áfacsalással kapcsolatban először igazságügyi szakértők kirendelését és tanúk beidézését kérte a bíróságtól a következő tárgyalásokra.A vádirat szerint a férfi a pécsi önkormányzattól vásárolt meg egy ingatlant, majd továbbadta azt a Szent István-akna fejlesztésére létrehozott projektcégnek, mindeközben áfacsalással is próbálkozott, de nem járt sikerrel, így az államot nem érte kár.A vállalkozó azzal védekezik, hogy a nyomozó és a vádhatóság hibás következtetést vont le a bizonyítékokból, így például cége könyveléséből, és a korrupciós ügylet „lepapírozását" értelmezték áfacsalási kísérletnek. Ahogyan azt lapunknak is elmondta, ezek tisztázása miatt kérte a szakértők bevonását.A bíróság előtt felolvasott vallomásban az is elhangzott, hogy német befektetők kérésére 2000-ben kezdett ingatlanokat keresni. Végül a pécsi Szent István-aknát Botka László ajánlotta a figyelmébe. Nem sokkal később megszerveztek egy találkozót Toller Lászlóval és a döntéshozókkal. A projekt azonban meglehetősen nehezen indult. F. Attila szerint az akkori Gazdasági Minisztériumnál akadtak el a dolgok.Azután 2004-ben, már a szocialista kormányzás idején felgyorsult az ügy. F. Attila szerint „Botka és Toller kézbe vette a dolgokat", és a Gazdasági Minisztériumnál megfontolták, hogy átadják a területet a pécsi vagyonkezelőnek. Ekkor történt a már fentebb említett pécsi találkozó és a 250 millió forint említése.F. Attila azt is elmondta, hogy a kenőpénzt ötlete a német befektetőknek nem tetszett, de „nem volt más választásuk, mint fizetni", ha akarták az üzletet. Miután belementek, az események felgyorsultak. F. Attila elmondta, hogy az ingatlan szinte azonnal átkerült a vagyonkezelőhöz, az eladásáról pedig a Toller László vezette önkormányzat döntött.A pénz átadásáról F. Attila azt mondta a tárgyalás szünetében a Délmagyarországnak, hogy mivel nagy összeg volt, tíz- és harmincmilliós részletekben fizették ki. Hozzátette, hogy az első alkalommal ő maga adott át ötvenmillió forintot a Kossuth térhez közeli Biarritz étterem különtermében a két szocialista politikusnak, később pedig valamelyik kollégája vitte a pénzt, általában Szegedre, Botka László házához. Ez volt a legtisztább és leggyorsabb megoldás – fogalmazott F. Attila, hozzátéve: a teljes összeg átadása öt-hat részletben lett lerendezve. Az első alkalommal nejlonszatyorban, aztán nagy méretű papírtasakban szállították a pénzt az MSZP-s polgármesternek.F. Attila azt is kérte a bíróságtól, hogy a pénzt Szegedre szállító kollégáit is idézzék be tanúként.