Szemüvegesen is van élet

Bár az idő nem kedvezett a programnak, a hirtelen jött zuhé sem szegte a gyerekek kedvét, az optika szomszédságában lévő pékségben folytatódott a zsúr.Volt bohóckodás műsorral és lufihajtogatással, minilángos és fagyi minden mennyiségben, a támogatók jóvoltából meglepetések és ajándékok. A jó kedvhez a Mosolykommandó Alapítvány bohócdoktorai is hozzájárultak. A nagy népszerűségnek örvendő Szemüveges Ki mit tud?-ot is megrendezték, amelynek célja, hogy a szemüveges gyerekek megmutassák a világnak, hogy miben tehetségesek. Sztárvendég is volt, méghozzá Kőhalmi Ferenc bűvész.– Úgy vélem, a sikert jól tükrözi, hogy már tizedik éve szerveztük meg az eseményt, amelyre azok a családok kaptak meghívást, akik gyermekeiknek üzletünkben vásárolnak szemüveget. Célunk, hogy a klubdélután által megmutassuk a fiataloknak, hogy szemüveggel is lehet teljes életet élni, ők is ugyanolyan értékes részei a társadalomnak – részletezte Prágai András Mihály ügyvezető, hozzátéve, jövőre folytatódik a kezdeményezés újabb meglepetésekkel.