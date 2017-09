Szemüveggel is kerek a világ: bohócok, fagyi és lángos várta a gyerekeket a Ki mit tud? versenyén - galéria

Ugrókötélszámmal nevezett a tízéves Láda Fanni Alexandra szerda délután a Bartók téri játszótéren a Prágai Látszerészet kilencedik Szemüveges Gyerekek Klubdélutánjának Ki mit tud? versenyére. Fanni nem semmi mutatvánnyal készült, az egyik fő attrakciója az ugrókötelezés közben vetett cigánykerék volt. Akadt, aki hegedűvel, más hulahoppkarikával érkezett, egy azonban közös volt bennük: mindenki büszkén viselte szemüvegét.– A célunk a rendezvénnyel, hogy a gyerekek ne szégyelljék, hanem vállalják fel a szemüvegüket, hiszen jól látható, hogy azzal is teljes értékű életet lehet élni, lehet sportolni is – mondta Prágai Antal. A résztvevők közül sokan álltak sorba lángosért vagy fagyiért, de a Mosolykommandó Alapítvány bohócdoktorai is igen népszerűek voltak a gyerekek körében. – Virágot kértem, mert piros és zöld – fogta rövidre a hároméves Rózsa, amikor a bohóclánytól kapott lufivirágról kérdeztük. Szűkszavúsága nem volt véletlen: egyrészt ez illett a ruhájához, másrészt már útban volt a fagyiskocsi felé, és ebben nem lehetett feltartani mindenféle kérdéssel.A szemüveg a nevetésben sem akadályozott senkit: a szemüveges és nem szemüveges gyerekek is jókat derültek a bohóc műsorán a Bartók téri játszótéren. Aki pedig épp nem sorban állt, azt a látszerészetben többek között ajándék lencsetisztítással várták a Szemüveges Gyerekek Klubdélutánján.