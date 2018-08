Szennyvizet engedett szomszédaira - spórolásból

Baranyai Sándorné mutatja, hol állt a bűzös lé (amiről képet is küldött). Fotó: Kuklis István

Képet is küldött róla

Sziksósfürdőn a régi övezetben van nyaralójuk Baranyai Sándoréknak, ott töltik a legmelegebb hónapokat a Fürt utcai épületben. Tapasztalataik szerint egyre többen életvitelszerűen élnek a környéken, néhány háznyira tőlük például egy kisgyermekes család.– Az egyik éjjel arra ébredtem, hogy iszonyú bűz terjeng, be is csuktam minden ablakot, s másnap vettem észre, hogy a házunk előtt az út mélyedésében bokáig áll a szennyvíz – panaszolta lapunknak Baranyai Sándorné. Hamar rájött, honnan ered a bűzös lé: szomszédasszonya egy slagon keresztül az útra engedte ki a szennyvizet. Amikor számon kérte, elnézést kért tőle a nő, ám Baranyainé szerint nem ez a megoldás. Ha megtelik az emésztő, meg kell rendelni, és ki kell fizetni a szennyvízszippantást.– A bűz csak egy dolog, miután a homokos talaj felszívta, alig érezni, de mi a helyzet a fertőzésveszéllyel? Van gyerekük, nekünk pedig az unokáink jönnek rendszeresen. Féltem az egészségüket – magyarázta az asszony.A körzet önkormányzati képviselője, Mihálffy Béla (Fidesz–L.É.T.) lapunknak elmondta, belvizes időszakokban telnek meg hamarabb a régi szennyvízaknák a környéken, ott okoz ez problémát, ahol nem teljesen zárt rendszerűt építettek ki annak idején. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan, amit a Fürt utcai lakó tett – hivatalos bejelentés esetén komoly bírságra számíthat.Baranyaiék egyelőre nem terelik hivatalos útra az ügyet, mint mondták, nem szeretnének gondot zúdítani szomszédjuk nyakába, ám ha legközelebb is elfordul ilyen eset, már nem lapunkat, hanem a polgármesteri hivatalt keresik fel.