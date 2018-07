Szent Mise, roma est, szépségverseny, bál, Toldi verseny, nyári mikulás az ÁGOTA táborban

Az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásért országos közhasznú) Alapítvány, valamint a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi szolgáltatója, köszönetet mond a programjaihoz nyújtott segítségért támogatóinak:

Európai Unió, Emberi Erőforrások Minisztériuma - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Mol- Új Európa Alapítvány, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Mystic Nails Hungary Kft., Magyar Élelmiszerbank Egyesület, Szegedi Vízmű Zrt., Alföld Ambulance Kft., az ÁGOTA valamennyi önkéntese.

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00807 kódszámú nyertes pályázat keretében a Társadalmi szerepvállalás erősítését tűzte ki célul az alapítvány a közösségek fejlesztésével;

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00226 kódszámú nyertes pályázat keretében, a társadalmi kohézió erősítése a cél hátránykompenzációs tevékenységsorozattal, melyet az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató összefogásával tud a két szervezet megvalósítani.

Az EFOP-1.8.9-17-2017-00017 kódszámú nyertes pályázat keretében pedig különféle prevenciós programokat tud megvalósítani az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.

Az ÁGOTA Alapítvány köszöni valamennyi támogatójának a támogatást!

A tábor szervezőinek fontos célja, hogy az élményprogramok igazi felszabadultságot eredményezzenek a csaknem valamennyi megyéből ideérkezett gyermek és fiatal számára. Ezek között a programok között több olyan is megvalósításra kerül, ami a fiatalok önbecsülését, önbizalmát fejleszti. Ilyen például a szépségverseny, roma est, a Toldi verseny és az ÁGOTA – bál is.A gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok között nagyon sokan küzdenek az önbecsülés az önbizalom hiányával. A gyerekek számtalan esetben saját magukat hibáztatják, bekerülésükkel kapcsolatban. Függetlenül attól, hogy az elhanyagolás és a még sokszor tetten érhető bántalmazás ténye a felnőtt társadalom felelőssége, a gyerekek sokszor úgy érzik, mintha mindez rajtuk múlott volna. Ez kétségtelenül kihat a saját magukba vetett hit az önbizalom az önbecsülés területeire is. Több gyermek nem tudja elfogadni saját magát, így az is komoly nehézséget okoz, hogy elhiggye azt, hogy mások számára elfogadható lehet. Az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója közös szervezésben megvalósuló „Tíz napos mennyországban" rendszeresen visszatérő program a Szentmisén való közös részvétel. Az idei évben Podmaniczki Imre páhi-i plébános a Szentmisében elmondott homíliájában az önelfogadás fontosságáról és szükségességéről beszélt. Mint Mondta: „Megváltónk Jézus Krisztus is feltétlen szeretetével mutatott példát az emberek elfogadására." A fiatalok aktív részvevői minden Szentmisének. Énekelnek, felolvasnak. A Szentmise homíliájában elhangzottak sok gyermeket és fiatalt gondolkodásra késztettek. A Szentmisén megtapasztaltakkal szinkronban valósultak meg azok a terápiás programok és foglakozások, amelyek központi témáját is a bizalom a másokra való hagyatkozás és a kiszolgáltatottság érzetthez való viszony jellemezte.Természetesen nemcsak ezek a komolynak tekinthető programok szolgálják a gyermekek fejlődését, hanem számos más önfeledt együttlét is. Ilyen például a szépségverseny. Ezen a programon szelíd biztatásra a tábor szinte valamennyi lakója kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt fellépnek a színpadon. Természetesen mindenki szépségkirálynővé és szépségkirállyá változik, hiszen az ÁGOTÁ - s önkéntesek közössége számára ezek a fiatalok a legszebbek. Óriási élményt jelent egy-egy olyan fiatal számára a több száz tapsoló kéz, a hangos elismerő ováció, az éljenzésből adódó örömszerzés. Azok a fiatalok, akiknek komoly gondjaik vannak az önelfogadással, nagyon örülnek minden ilyen, a saját személyükkel kapcsolatos megtapasztalásnak. Ugyanezt a célt szolgálja a Toldi-verseny is, ahol a legkisebb gyermekek is erősekké, kitartókká, és a tábor legügyesebbjeivé válhatnak. A Toldi - versenyt hosszú évek óta, az ÁGOTA egyik kurátora, Mitykó András szervezi, aki maga is hosszú éveken át atletizált. A népszerű programban nemcsak azt nézi a mindenkor aktuális zsűri, hogy mennyire erősek és ügyesek a fiatalok, hanem a sportszerűség és a kitartás szempontjaira is felhívják a figyelmet. A Toldi- verseny is egy olyan kollektív program a tábor lakói számára, amiben mindenki értékes jutalmat és elismerést kap.Az ország szinte minden megyéjéből ide érkező gyermekek, közel negyven százaléka roma származású. A gyermekek jelentős hányadának nincs ilyen irányú identitás tudata, ezért is fontos a szervezők számára, hogy megismerhessék a roma kultúra és szokásvilág, a nyelvi, zenei és más hagyományok adta értékeket. Arra igyekeznek biztatni a gyermekeket, hogy ne szégyelljék cigány származásukat, hanem inkább fedezzék fel az abban rejlő értékeket és lehetőségeket. Huszonkét éve minden egyes ilyen roma estet, olyan autentikus roma önkéntesek szerveznek és valósítanak meg, akik jól ismerik a romológia különböző aspektusait és sok esetben olyan önkéntesek is közreműködnek, akik maguk is állami gondoskodásban nőttek fel. Ilyen önkéntes, például Fehér Mihály Dávid, aki egykor a szegedi Árpád Nevelőotthon lakója volt, most roma táncot és hagyománytiszteletet tanít a gyermekeknek. Az ÁGOTA Alapítvány romaügyi referense, Szili- Balog Mária fogja össze valamennyi romaprogramját az országos találkozónak. Az illusztris vendégeken kívül valamennyi gyermek résztvevője az ilyen roma esteknek. Nemcsak egymás elfogadásában, az előítéletek leépülésében, de az ideérkező roma fiatalok saját magukra találására is komoly hatással bír ez a program.A táborozó fiatalok társas etikettre való fejlesztését szolgálja az úgynevezett „ ÁGOTA –bál". Nagyon sok gyermekvédelmi szakellátásban felcseperedő fiatal szocializációja nehézkes a különböző társas viselkedési szabályok és elvárások szempontjából. A szervezők évek óta a fiatalokkal együttműködésben valósítják meg az ÁGOTA bálokat. Már a felkészülés során is sok minden elhangzik a társasági viselkedés, és kultúra szabályairól. Nemcsak a viselkedés, de az öltözék, vagy adott esetben a hölgyeknek kijáró tisztelet mentén fogalmazódnak meg azok a felhívások, amelyekről közösen gondolkodhatnak a rendezvény résztvevői. A napot ilyenkor egy közös klasszikus táncbemutató est zárja. Ezen az esten kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt báli öltözetben mutatnak különböző társastáncokat.Természetesen, mint ahogy minden ÁGOTA táborban, idén is ellátogatott Dobozra a tűzoltó gépjárművön érkező Nyári Mikulás, aki közel fél tonna csokoládéval és édességgel örvendeztette meg az országos találkozó résztvevőit. A humoros, játékos programmal együtt ismerkedhettek a fiatalok a tűzoltó hivatással. Ugyanilyen célt szolgál a Békés Megyei Rendőr Főkapitányság jóvoltából megvalósuló kommandós bemutató, ahol szintén ismerkedhetnek a gyerekek a rendőri hivatás szépségeivel. A kommandós bemutató vezetője, az alapítvánnyal szinte névrokonnak is tekinthető Ágota László, nagy szeretettel üdvözölte a program résztvevőit és egy rendkívül színvonalas bemutatóval tették még izgalmasabbá a táborlakók napját.A XXII. évi Országos ÁGOTA Tábor valamennyi résztvevője fergeteges hangulatban éli mindennapjait melyekből kihagyhatatlan a strand, az esti buli, a hab parti, a foci, csocsó, ping - pong és számtalan más sport és élményprogram. A tábor önkéntes munkatársai, minden reggel hét órakor az Úr Imájával indítják a napot, ahol a gyermekek aznapi programjaira lelkileg is felkészülnek. Az ÁGOTA önkéntes közösségének legfontosabb célja, hogy minden nap minden percében megtapasztaltassák a fiatalokkal, hogy az érdemeiktől függetlenül elfogadhatók és szeretetre méltók. Továbbra is zajlik az ÁGOTA „Tíz napos Mennyországa".