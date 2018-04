Szentesen születtek a figurái

– Az egész életem, a pályám, a munkásságom benne van – ezekkel a szavakkal foglalta össze Gáspár Tibor, mit jelent számára a nemzeti ünnep előtt Budapesten átvett Magyarország Érdemes Művésze díj. A szentesi származású színművész megszámlálhatatlanul sok tévé- és játékfilmben szerepelt, az ország számos jó nevű teátrumának színpadán láthatta a közönség, kiemelkedő elismeréseket tudhat magáénak.Főiskolás koráig Szentesen élt. Akkoriban diákszínpadon láthatták a szárnypróbálgatásait, a helyi Horváth Mihály Gimnáziumban érettségizett. Mivel ugyanakkor kiváló sportoló is volt, eredetileg testnevelő tanár szeretett volna lenni. Bátyja, Gáspár Sándor színművész is bátorította, hogy jelentkezzen a színművészetire. Jelenleg a Miskolci Nemzeti Színházban játszik.– Nagyszerű feladatok találnak meg, változatos, kitűnő figurákat alakíthatok. A szerepeim megformálása esetén is gyakran visszanyúlok a szentesi gyökereimhez, a gyermek- és fiatalkoromhoz. Egy-egy akkoriban látott jellegzetes figura gesztusait, mondatait kimeríthetetlen eszköztárként hasznosíthatom. Tanítási szünetben dolgozni jártunk, a helyi téeszben a locsolásnál használt csöveket pakoltuk egyik helyszínről a másikra. Máskor lovas kocsin kaptunk feladatot, az idős kocsis szavajárása ma is a fülemben van – idézte fel.Számára „mindennek a fundamentuma Szentes". Igyekeznek rendszeresen időt szakítani arra, hogy családjával ellátogassanak a Kurca-parti városba. A rokonság, a gyökerek, az emlékek meghatározták az életét, mindez a mai napig ott él benne, mondta.