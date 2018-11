Szenzáció Csongrád megyében - új madárfaj az országban: lazúrcinegére bukkantak a szegedi Fehér-tavon

Valószínűleg Szibériából érkezett a jövevény. Fotók: Barkóczi Csaba

Szegedi madarászok egy lazúrcinegét (Parus cyanus) vettek észre a szegedi Fehér-tavon található Algyői-főcsatorna nádasában. A cinegefélék családjába tartozó énekesmadár elsősorban Ázsiában költ, Magyarországhoz legközelebb Fehéroroszország és Ukrajna határvidékén fészkel egy jelentős kiterjedésű, szigetszerű állománya. A madarat megtaláló és lencsevégre is kapó Barkóczi Csaba madarász, természetfotós lapunknak elmondta, valószínűsíthető, hogy ez a példány egy szibériai állományból érkezett, hozzácsapódhatott egy kékcinkecsapathoz. – A madár elég jól megtalálta a számításait itt, az Algyői-főcsatorna mentén a nádszegélyben és a Fehér-tónál, hiszen megfelelő rovar-, illetve magtáplálékot talál, könnyen lehet, hogy itt is marad. Hétfőn egy kékcinkecsapattal figyeltük meg, lehetséges, hogy velük marad – mondta Barkóczi Csaba. Megtudtuk, amennyiben be tudják fogni, meg is szeretnék gyűrűzni a madarat.A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője, Orbán Zoltán az MTI-vel azt közölte, ritka kóborló faj Európában a lazúrcinege, eddig még csak kékcinegével hibrid példányai fordultak elő Magyarországon, így ezzel a megfigyeléssel a hazánkban előforduló fajok száma eggyel emelkedett. Megjelenését és viselkedését tekintve a kékcinegére hasonlít, de farka hosszabb, a „sapkája" kék, a test alsó részének sárga színét pedig fehér helyettesíti. Ezért ez a világos megjelenésű madár már távolról is feltűnő.Az MME Csongrád Megyei Helyi Csoportjának elnöke, Molnár Gyula elmondta, ritkaság új fajra bukkanni, ám egyetlen madár megjelenése nincs hatással az ökológiai rendszerre. Hozzátette, ettől függetlenül érdemes nyomon követni a jövevényeket, vannak ugyanis olyan fajok, amelyek az éghajlatváltozás miatt nemcsak megjelentek, hanem idővel el is terjedtek hazánkban.