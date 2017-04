SZÉP-kártyával is megválthatja idei szabadtérijegyét

Utalvány jár a REÖK-belépőkért cserébe



A kiállítóház jubileumi, 10. évében minden tárlat szimbolikus áron tekinthető meg. Az 500 forintos jegy egyúttal egy, az árral egyenértékű utalvány is, amely a következő látogatáskor kiállításmegtekintésre, a jegyirodán árusított ajándéktárgyakra, könyvekre, művészeti alkotásokra, sőt akár szabadtéri-belépőre is beváltható. A két aktuális kiállítás a szecesszió világhírű művésze, Alfons Mucha alkotásait és a kortárs magyar képzőművész, Ázbej Kristóf izgalmas térinstallációját mutatja be.

Már csak május végéig használhatók fel a SZÉP-kártyára két évvel ezelőtt feltöltött juttatások, amiből akár a Szegedi Szabadtéri Játékok idei műsorára is megválthatóka belépők. Így akinek akad még tartalék összeg a cafeteriakeretből, annak érdemes ezt a kedvező lehetőséget kihasználnia.A Dóm téri fesztivál ráadásul most extra meglepetéssel készül azok számára, akik ezt a fizetési lehetőséget és a vasárnapi Ének az esőben vagy a vasárnapi Vízkereszt, vagy amit akartok előadást választják. Azoknak, akik a két este közül valamelyikre váltják meg jegyüket, pluszajándékként a Dóm Látógatóközpontba szóló belépőt ad a szabadtéri.A többek között Alföldi Róbert Görög László főszereplésével készülő Shakespeare-vígjáték és a Hollywood csillogó aranykorát megidéző tavalyi, nagy sikerű musicalbemutató mellett természetesen az összes idei produkcióra be lehet váltani a SZÉP-kártyán összegyűlt pénzt. Puccini egyik legnépszerűbb operájával, a Toscával indul az évad, amelyben a címszerepben Rost Andrea csavarja el a két férfi főszereplő, Kálmándy Mihály és László Boldizsár fejét.Az idei nyár egyik leginkább várt produkciója, A notre dame-i toronyőr is várja musical-, romantika- vagy Párizs-rajongó nézőit. Csodával határos módon pedig még a hihetetlen népszerűségnek örvendő Mamma Mia! egyik előadásnapjára is válthatók jegyek. Sőt, aki az intimebb játékterű előadásokat kedveli, annak sem kell csalódnia, hiszen a REÖK Szabadtéri Színpadon színre kerülő Hajnali részegség című darabra is felhasználhatja cafeteriakreditjét.A Fesztivál Jegyirodán az összes bank által kibocsátott SZÉP-kártyát elfogadják. Viszont fontos, hogy a plasztikkártya Szabadidő elnevezésű alszámláján legyen a megfelelő mennyiségű összeg. (X)